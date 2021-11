Reserveplätze in Tuninger Baugebiet gehen in Verkauf

Die Reserveplätze im Baugebiet Eckritt werden zum Verkauf freigegeben. Das Neubaugebiet in Tuningen ist sehr beliebt, die Nachfragen nach noch freien Plätzen ist groß. Die 40 Bauplätze im ersten Bauabschnitt waren schnell verkauft, nach einem von der Gemeinde aufgestellten Punkteplan erfolgte die Vergabe, und die Häuser schossen wie Pilze aus dem Boden.

Der zweite Abschnitt wurde dann vor einem Jahr fertiggestellt, und auch hier war die Nachfrage enorm. Fast punktgenau genau vor einem Jahr gab der Gemeinderat den Verkauf von 30 der 40 Bauplätze frei. Zehn Plätze wollte man für die nächsten Jahre für Einzelfälle zurückhalten, so dass man insbesondere den Tuninger Jungfamilien noch einen Platz bieten kann, zumal mit Neuerschließungen von Baugebieten mittelfristig nicht zu rechnen sei, so die damalige Begründung von Bürgermeister Pahlow.

Erstaunlich war nun die Sitzungsvorlage in der Gemeinderatsitzung wonach diese Reserveplätze nun komplett zum Verkauf freigegeben werden. Auch hier gilt das bekannte Punktesystem mit den Kriterien Familien, Tuninger Bürger, Kinder und Einkommen und Eigenkapital. Sarah Groh regte an, letzteren Punkt zu ändern, bei einem Vermögen über 100 000 Euro gibt es Abzugspunkte in dem Wertungsschema. Bei den Banken sei ein angemessenes Eigenkapital erforderlich, und bei den aktuellen Baupreisen kommt man hier in der Regel über diese Grenze.

Die Verwaltung habe indessen bei den Vergaben gute Erfahrung mit der Punkteberechnung gemacht und man wird dieses für die Restplätze nicht mehr ändern. Dafür müssen die Bewerber jetzt tiefer in die Tasche greifen. Im ersten Bauabschnitt lagen die Quadratmeterpreise noch bei 175 Euro, aufgrund hoher Erschließungskosten wurde der Preis für den zweiten Bauabschnitt um zehn Euro angehoben.

Die Ratsmitglieder der Freien Liste haben in der Vorbesprechung zur Sitzung kontrovers über den Beschlussvorschlag der Verwaltung diskutiert, so Sprecher Eckhard Britsch. Man hat sich letztendlich dem Antrag der Verwaltung angeschlossen und in der Abstimmung wurde auch von der kompletten Liste die Zustimmung gegeben. Abgelehnt wurde der Antrag von der LBU. „Wir haben einen eklatanten Flächenverbrauch, vergeben wir nun unsere kompletten Reserven“, so Sprecher Emil Maier. Mit dem Verkauf kommt die Gemeinde wieder ans absolute Limit von künftigen Bauplatzanfragen aus Reihen der Tuninger Bevölkerung. Die vier Gegenstimmen reichten der Fraktion jedoch nicht, um den Verwaltungsantrag zu kippen, und so haben die Bewerber nun vier Wochen Zeit, ihre Anträge zu stellen. Sofern nicht so viele Anträge kommen, wird man die Restplätze in Reserve halten; nach den bisherigen Nachfragen ist jedoch kaum damit zu rechnen, dass man auf den Plätzen sitzen bleibt.

Im technischen Ausschuss hatte man einen Bauantrag für den Neubau einer Doppelhaushälfte im Eckritt vorliegen. Neben kleineren Überschreitungen der Baulinie konnte der Antragsteller jedoch keine erforderlichen zwei Stellplätze ausweisen, und auch die zulässige Grundfläche liegt knapp über den Vorgaben.

Eine Garagenzufahrt kann nicht als zusätzlicher Stellplatz gewertet werden, und so hatte man diesen Antrag abgelehnt. „Es gibt klare Regeln, was die Antragsteller und Architekten wissen sollten, und man wird bei den Beschlüssen auch weiter so verfahren“, unterstrich Sarah Schneckenburger das klare „Nein“.

Bürgermeister Pahlow berichtete noch von einer erfolgten Verkehrsschau zusammen mit dem Landratsamt, wo auch die Straßenregelungen im und zum Neubaugebiet geprüft wurden. Man werde einige kritische Verkehrspunkte überdenken und auch Änderungen herbeiführen, dies komme in den nächsten Wochen zur Vorstellung und zur Diskussion.