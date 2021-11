Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Mochenwangen

Nachdem am Sonntagnachmittag ein Fahrzeuglenker in der Bahnhofstraße in Mochenwangen einen geparkten Honda angefahren hat, sucht das Polizeirevier Weingarten nach Hinweisen zum Verursacher.

Dieser fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um den Unfallschaden am Honda in Höhe von etwa 2500 Euro zu scheren, teilt die Polizei mit. Personen, die Angaben zum Verursacher machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 zu melden.