Outdoor-Bücherregale der Merianschule laden zum Lesen ein

Um das Lesen und den Austausch von Büchern zu fördern, haben werkbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Merianschule Bücherregale für den Einsatz im Freien gebaut. Die Regale haben die Form eines Hauses und schützen die Bücher so optimal bei allen Wetterlagen.

Die Outdoor-Bücherregale werden vor dem Quartierstreff Brennnessel, Neulandstraße 35, in Allmannsweiler und vor dem Treff bei Marie, Marie-Curie-Platz 2, in Wiggenhausen aufgestellt. Sie laden alle Interessierten ein, hier Bücher auszuleihen, zu tauschen und zur Verfügung zu stellen. Initiator des Projekts ist Michael Kessler, Lehrer der Merianschule. Unterstützt wird die Aktion durch das Quartiersmanagement der Stadt Friedrichshafen. Die offizielle Einweihung der Regale findet am Donnerstag, 18. November, um 9 Uhr vor dem Treff bei Marie in Wiggenhausen statt. Die Schülerschaft der Merianschule freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünscht viel Spaß beim Stöbern und Lesen.