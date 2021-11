Ochsenhausen gedenkt Opfern von Krieg und Gewalt

Den Opfern von Krieg und Gewalt ist am Sonntagmorgen bei der Feierstunde zum Volkstrauertag am Gefallenen-Ehrenmal in Ochsenhausen gedacht worden. Wegen erhöhtem Infektionsgeschehen konnte die Gedenkveranstaltung nur in einem kleinen Kreis stattfinden. Pfarrer Jörg Martin Schwarz sprach bei der Veranstaltung am Ehrenmal das Versöhnungsgebet von Coventry und dachte an alle Gefallenen. Peter Kasper von der Reservistenkameradschaft Reinstetten und Hans Holland, 1. Bürgermeister-Stellvertreter, legten einen Kranz für die Stadt Ochsenhausen nieder. Ein gemeinsames Vaterunser beendete die kurze Feier. Foto: Stadt Ochsenhausen