Neustart des KiTT: Projektgruppe gründet Verein und hofft auf weitere Unterstützer

Das Konzept für den Neustart des KiTT als Kino und Kleinkunstbühne hat den Gemeinderat der Stadt Tettnang vollauf überzeugt, die Gründung des gemeinnützigen Vereins, der das KiTT künftig weitgehend ehrenamtlich betreiben möchte, steht unmittelbar bevor.

Für die Projektgruppe, die hinter dieser Idee steckt, ist damit der Zeitpunkt erreicht, an dem sie die breite Öffentlichkeit in das ambitionierte Vorhaben einbeziehen und informieren möchte – und zwar am Sonntag, 21. November, ab 16 Uhr in der Aula des Montfort-Gymnasiums.

So läuft das Ganze ab

Eingeladen zu dieser Informationsveranstaltung sind alle Bürgerinnen und Bürger, denen der Erhalt des seit etwas mehr als einem Jahr geschlossenen KiTT am Herzen liegt. Der Verein wird an diesem Nachmittag sich selbst, den Vorstand und das Konzept vorstellen - und außerdem aufzeigen, wie Interessierte sich einbringen können.

Die Aula ist ab 15.30 Uhr geöffnet. Voraussetzung für die Teilnahme ist aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen die Vorlage eines gültigen Impf- oder Genesungsnachweises oder eines negativen-PCR-Tests.

Die Möglichkeiten, ganz persönlich zum Fortbestand und zur Weiterentwicklung des KiTT beizutragen, sind sehr vielfältig. Ob passiv als Beitrag zahlendes Mitglied im Verein KiTT – Kino und Kleinkunst Tettnang oder auch aktiv mit ehrenamtlichem Engagement. Sei es an der Tageskasse und im Popcorn- und Getränkeverkauf, sei es in der Planung des Kino- oder Kleinkunstprogramms, in der Organisation von Veranstaltungen oder auch in der Betreuung der Vorführ- und Bühnentechnik.

Aufgaben gibt es mehr als genug. Jede Art der Unterstützung ist willkommen und trägt dazu bei, das KiTT für Tettnang zu bewahren. Als Kino und Kleinkunstbühne, aber auch als Ort der Begegnung in einer lebendigen Innenstadt. Das ist das erklärte Ziel der rund zwei Dutzend Ehrenamtlichen, die in den vergangenen Monaten das Konzept erarbeitet und den Neustart des KiTT vorbereitet haben.

Über die weiteren Schritte bis zur Neueröffnung wird der Verein in den kommenden Wochen immer wieder berichten – unter anderem in der „Schwäbischen Zeitung“ und auf der Facebook-Seite KITT – Das Kino in Tettnang.