Neresheim mit 1:1 in Echterdingen

Der SV Neresheim hat an diesem Sonntagnachmittag in der Fußball-Landesliga einen Punkt geholt. Die Mannschaft von Trainer Andreas Mayer trennte sich 1:1 (1:1) beim TV Echterdingen.

Der SVN startete gut und spielte von Beginn an nach vorne. In der achten Minute war es dann Marianek, der nach einem Schuss von Schmitt zum 0:1 abstaubte. Kurz darauf hatte Miladinovic, nach einem tiefen Pass von Mango, die 2:0 Führung auf dem Fuß. Doch der Ball ging am Tor vorbei. Wenige Minuten später jubelten die Hausherren. Nils Große Scharmann nutzte die Chance nach einer missratenen Flanke gegen die Latte und köpfte zum 1:1 ein. Zur zweiten Halbzeit war die Partie vollkommen offen. Beide Mannschaften waren sehr präsent und hatten die Möglichkeit den Führungstreffer zu erzielen. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Am Ende blieb es bei einer gerechten Punkteteilung.