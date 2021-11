Nächste Niederlage für Essingen

Die zweite Niederlage in Serie, nur ein Punkt aus den vergangenen drei Spielen – Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ist zumindest einmal in einer deftigen Ergebniskrise angelangt. Die Gegner kamen dabei durchweg aus der unteren Tabellenregion. An diesem Spieltag nun ist die Mannschaft von Stephan Baierl dem VfB Neckarrems mit 2:4 (0:1) unterlegen, dem bis dato Vorletzten. Baierl hatte wieder im Vorfeld immer wieder gewarnt, genützt hatte es letztlich nichts. „Das Engagement aber hat diesmal nicht gefehlt“, sagte Essingens Abteilungsleiter Joachim Kiep dennoch einigermaßen versöhnlich.

Die Neckarremser stürmten gleich nach vorne. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite war Laurice Ukela frei durch. Seinen Schuss parierte Alexander Michalik im Tor der Gäste (6. Minute). Die größte Chance dann aber hatten die Essinger, wieder in Person von Rösch. Gilés Sanchez bediente ihn in der Mitte, doch freistehend schoss er den Ball am Tor vorbei (17.). Auf der anderen Seite kam Nesreddine Kenniche nach einem langen Schlag an den Ball, den er mit der Brust annahm und direkt abzog. Doch wieder reagierte Michalik glänzend (27.). Doch auch die Gäste sollten noch einmal gefährlich vor das Tor kommen. Nach einer Flanke von Ruth schraubte sich in der Mitte Rösch hoch. Seinen guten Kopfball parierte Jonas Kapp im Tor des VfB stark – und auch beim Nachschuss von Gilés Sanchez verhinderte er den Einschlag erneut (39.). Der Ball wollte nicht rein, auf der anderen Seite dann aber schon. Nach einem langen Ball der Gastgeber kam Michalik aus dem Gehäuse, bekam den Ball jedoch unglücklich vor die Hüfte, so dass Kenniche wenig Mühe hatte, den nun freien Ball ins leere Tor zum 1:0 einzuschieben (41.).

Kurz nach Wiederanpfiff erhielt der Essinger Unterstützung. Wieder wurde Kenniche im Sechzehner freigespielt und schließlich von Michalik regelwidrig gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Sebastian Rief zum 2:0 (47.). Ein Nackenschlag für die Essinger direkt nach Wiederanpfiff. Der TSV aber gab sich noch nicht geschlagen, Niklas Groiß (50.) und eine Minute später Yusuf-Serdar Coban hatten das VfB-Tor im Visier. Zwei Minuten später war es dann wieder Kapp, der diesmal einen Freistoß von Coban mit beiden Fäusten klärte (53.). So war es wieder Neckarrems, was ins Essinger Tor treffen sollte. Eine Ecke wurde auf den zweiten Pfosten verlängert, an dem Leon Bauer den Ball aus kurzer Distanz zum 3:0 nur einzuschieben brauchte (61.). Essingen aber gab nicht auf, brauchte aber auch etwas Unterstützung. Diesmal war es Kapp, der patzte, Bastian Joas war der Nutznießer und netzte zum 1:3 aus TSV-Sicht ein (64.). Coban dann brachte die Essinger komplett zurück ins Spiel. Einen Freistoß aus rund 20 Metern verwandelte er flach in die Ecke zum 2:3 (65.). Dieser Doppelschlag mobilisierte die Gäste nun noch einmal, die nun natürlich mehr wollten. Dann war sie da, die große Chance zum Ausgleich. Joas nahm den Ball, bereits im Sechzehner, mit der Brust mit und zog ab. Das Leder klatschte erst an den rechten, dann an den linken Innenpfosten und landete schließlich in den Armen von Kapp (76.). Nach einem Foul an Joas dann sah Rief Gelb-Rot (81.), die Neckarremser mussten diesen knappen Rückstand nun in Unterzahl über die Bühne bringen. Nach einer Hereingabe von Johannes Eckl verfehlte Joas das Tor mit seinem Versuch aus rund fünf Metern knapp (85.). Essingen probierte noch einmal alles. Anstatt des Ausgleichstreffers aber ließen sich die Gäste in der Schlussminute noch einmal auskontern. Erneut war es Kenniche, der den 4:2-Endstand besorgte (90.).