Mehr als 1000 Corona-Fälle in nur einer Woche - Negativrekord überholt sich täglich

Der Negativrekord in Bezug auf das Coronavirus und seine Folgen hat sich am vergangenen Wochenende selbst mehrfach getoppt. Das geht aus den Daten des Landratsamts hervor. Am Freitag überstieg der Wert der aktiven Fälle den im April dieses Jahres aufgestellten Höchstwert zum ersten Mal, weitere folgten.

Auch am Samstag sowie am Sonntag haben sich neue Negativrekorde bei diesem Wert ergeben:

Alter Höchstwert, 28. April 2021: 1453

Freitag, 12. November 2021: 1465

Samstag, 13. November 2021: 1561

Sonntag, 14. November 2021: 1685 (+124)

Damit ist der Wert alleine an nur einem Tag um mehr als 100 angestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt am Montag im aktuellen Lagebericht auflistet, wurden erneut 180 Neuinfektionen im Ostalbkreis registriert. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle seit Ausbruch der Pandemie auf 21.278.

Außerdem hat es wieder Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Zwei weitere Menschen starben, seit März des vergangenen Jahres 446. Innerhalb einer Woche wurden 1141 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 im Kreisgebiet getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 363 - in Baden-Württemberg hingegen bei 377.

Laut Intensivregister liegen aktuell vier Covid-Patienten auf den Intensivstationen des Ostalbkreises - einer davon muss beatmet werden. 43 Intensivbetten bei den Erwachsenen sind derzeit belegt, sieben frei. Alle weiteren Daten entnehmen Sie der Grafik.