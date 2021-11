Mann aus Emmingen-Liptingen gewinnt „Abenteuer Eishotel“ auf dem Nebelhorn

Michael Schwarz aus Emmingen-Liptingen hat ein besonderes Wintervergnügen gewonnen. Drei Tage lang verbringt er einen Erlebnistrip im Allgäu und schläft dabei auch eine Nacht in der Iglu Lodge auf dem Nebelhorn. Gewonnen hat er die Reise in der SWR3 Morningshow beim Quiz rund um Bergmythen.

Drei Tage Winterabenteuer erlebt Michael Schwarz aus Emmingen-Liptingen von Dienstag, 11. bis Freitag, 14. Januar 2022. Der Gewinner reist mit einer Begleitperson und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern für drei Tage ins winterliche Allgäu. Ob Winter-Grillen am Lagerfeuer, eine Sonnenuntergangswanderung, ein zünftiger Hüttenabend oder die Party an der Eisbar: BeimGipfeltreffen am Nebelhorn kann er sich auf einmalige freuen. Höhepunkt ist eine Übernachtung auf dem Nebelhorn: 2000 Meter über dem Meer haben die Betreiber der Iglu Lodge aus 3000 Kubikmeter Eis ein Hotel errichtet – sogar mit Whirlpool. Jedes Iglu wurde von Allgäuer Künstlern individuell mit Ornamenten und Skulpturen gestaltet.

Michael Schwarz hatte in der SWR3-Morningshow gut hingehört. Außergewöhnliche Berge mit ihren Mythen galt es, zu erraten. Der Gewinner hatte die richtige Antwort parat: Gesucht wurde der Mawenzi.