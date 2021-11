Konzert von Norisha Campbell am 19. November im Jazz Point Wangen

Seit ihrem großen Erfolg 2013 bei der TV-Casting-Show „The Voice of Germany“ widmet sich Norisha Campbell ihrer Karriere als professionelle Sängerin. Am Freitag 19. November, gibt sie sich im Jazz Point im Schwarzen Hasen in Wangen die Ehre.

Ob mit Jazzballaden, Soul-Hymnen oder modernen Gospelsongs, die die Kalifornierin begeistert mit einer warmen Soulstimme und ihrer einnehmenden Bühnenpräsenz. Mit ihrem Programm „Stand for Love“ präsentiert sie ganz persönliche Songs, die Bassist Harald Scherf ihr auf den Leib geschrieben hat und die die volle Bandbreite ihrer Stimme zur Geltung bringen. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Im Vorverkauf sind Karten in der Tabakstube Wangen, Telefon 37 89 erhältlich; Restkarten für 22 Euro (17 Euro für Mitglieder) gibt es dann an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.jazzpoint-wangen.de.