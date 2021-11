Kindern eine Lobby geben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg - Die Kinderstiftung Ravensburg steht mit einer Plakat-Aktion für Kinderrechte ein. Am 20. November 2021 wird der Tag der Kinderrechte begangen. Die Kinderstiftung Ravensburg lädt deshalb alle ein, sich aktiv mit dem Thema Kinderrechte auseinanderzusetzen. Vom 15. bis 21. November macht sich die Kinderstiftung Ravensburg mit der Plakat-Aktion „Du auch? Mit Kinderrechten Zukunft gestalten“ stark für die Zukunft von jungen Menschen. Die Aktion findet im Rahmen der MACH DICH STARK-Tage statt, an denen sich in ganz Baden-Württemberg insgesamt 43 Kinderstiftungen und Kinderfonds beteiligen. Ziel ist es, die Rechte von Kindern zu stärken.

Die Kinderstiftung Ravensburg hat zusammen mit vielen weiteren Kooperationspartnern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit bunten Farben und kreativen Ideen Plakate individuell gestaltet. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Sicherlich lohnt sich ein Spaziergang durch die Stadt, um die kreativen Plakate zu entdecken.

In Ravensburg gibt es im Caritas-Zentrum, Seestraße 44, eine „Wimpelkette“ mit verschiedenen Plakaten zu sehen. Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter www.kinderstiftung-ravensburg.de.