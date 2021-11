Jahrestagung des Kinderschutzbundes Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahrestagung berichtete die 1. Vorsitzende, Katrin Frey, über die zahlreichen Aktivitäten des KSB Isny. Im Einzelnen benannte sie familienunterstützende Aktivitäten wie zum Beispiel finanzielle Unterstützung bei Notfällen; Rekrutierung von Lehramtsanwärterinnen für Isnyer Schulen wegen coronabedingter Lernlücken, darüber hinaus Finanzierung von Kindermasken für Grundschulkinder.

Im Rahmen der Renovierung der Räumlichkeiten des KSB, des sogenannten „Familientreffs“ im Schloss Isny wurde eine neue Kunstwerkstatt installiert und eine Kunsttherapeutin angestellt. Im Sommerferienprogramm beteiligte sie sich mit Malkursen, außerdem führte der KSB die Aktion Müllmonster durch.

Im Herbst gab es eine Winterstiefel- und Winterkleideraktion. Zur Weihnachtszeit wurde ein Kinderwunschbaum initiiert, außerdem in Kooperation mit dem Kindergarten St. Maria Geschenkpäckchen verteilt.

Als Beitrag zur Familienbildung organisierte der KSB Vorträge im Rahmen der FF-Karten der Stadt Isny mit, zum Beispiel zur Mediennutzung von Kindern, die auch sehr gut angenommen wurden.

Durch die regelmäßige Teilnahme an Netzwerktreffen und an gemeinsamen Aktionen der Netzwerkgruppen war der KSB jederzeit über notwendige soziale Erfordernisse informiert.

Den Spielraum des Familientreffs können selbstorganisierte Eltern-Kind-Gruppen als Treffpunkt nutzen. Es besteht in diesen Räumlichkeiten auch ein offener Treff für Alleinerziehende und Patchworkfamilien (Tandem Plus) am Donnerstag Vormittag.

Der KSB würde sich über zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung sehr freuen. Telefon 07562/976510.