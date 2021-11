In Heilbronn platzt der Knoten des EV Ravensburg

Mit einem 4:2-Sieg in der Eishockey-Regionalliga bei den Eisbären Heilbronn ist der Knoten für den EV Ravensburg geplatzt. Nach einer wieder mal guten Vorstellung und mit einem stark haltenden Goalie Jonas Waldherr gingen die Punkte zum ersten Mal in dieser Saison auf das Konto des EV Ravensburg.

Eine erste Strafe in der Anfangsphase überstand der EVR schadlos. Bereits in dieser Phase zeigten die jungen Ravensburger laut Mitteilung in der Abwehr, dass sie mehr als nur Ersatz für einige aus beruflichen Gründen fehlenden Stammkräfte sind. Die erste Überzahl für den EVR brachte die Führung. Eine Kombination über Robin Prätz und Alex Katjuschenko schloss Fabio Valenti in der zwölften Minute zum 1:0 ab. Im Gegensatz zur Heimniederlage der Vorwoche war Ravensburg bereits im ersten Drittel am Drücker. Lohn war das 2:0 in der 18. Minute. Philipp Heckenberger traf, Marco Gutekunst und Simon Heckenberger hatten ihn in Szene gesetzt.

Im zweiten Drittel kam Heilbronn – begünstigt auch durch zwei EVR-Strafen – stärker auf. Dies war eine Parallele zur Vorwoche, nur dieses Mal mit umgekehrten Vorzeichen. In der 32. Minute erzielte Marco Haas, der aktuelle Topscorer der Heilbronner, den Anschlusstreffer. Die knappe Führung rettete der EVR aber in die zweite Pause.

Im letzten Drittel konnte Ravensburg eine Überzahl zunächst nicht nutzen. Das zweite Powerplay nur wenig später brachte allerdings die Vorentscheidung. Wieder traf Philipp Heckenberger. Ronny Gehlert und Adrian Kirsch hatten von der blauen Linie vorgelegt. Die Erleichterung währte jedoch nur knapp zwei Minuten. Dann hatte Kevin Malez Heilbronn mit 2:3 wieder herangebracht.

Nur wurde es dramatisch. Wie am Sonntag zuvor der EVR rannte nun Heilbronn hoch engagiert dem knappen Rückstand hinterher. Die Oberschwaben standen unter Druck und bekamen die Scheibe immer seltener kontrolliert aus der eigenen Abwehrzone hinaus. Heilbronn nahm früh den Goalie vom Eis. Das bessere Ende hatte dann der EVR für sich. Philipp Heckenberger befördert die Scheibe von der Mittellinie aus zum 4:2 ins leere Tor. In den kommenden Begegnungen, zweimal geht es gegen Eppelheim, einmal nach Freiburg, hat Ravensburg nun die Chance, sich aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten.