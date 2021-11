Hervorragende Ergebnisse beim Tag der Bläserjugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor wenigen Tagen konnten sieben stolze Nachwuchsmusiker*innen vom Musikverein Reute-Gaisbeuren die Urkunden für ihre äußerst erfolgreichen Vorträge beim Tag der Bläserjugend Anfang Oktober in Wangen in Empfang nehmen. Die Jugendlichen waren mit fünf Solovorträgen sowie einem Klarinettenduo angetreten.

Nach der langen Coronapause ohne Präsenzunterricht und nach einer kurzen aber intensiven Zeit der Vorbereitung im Anschluss an die Sommerferien, konnten durchweg sehr gute und hervorragende Ergebnisse erzielt werden. Besonders schön ist es, dass der Musikverein Reute-Gaisbeuren mit unterschiedlichsten Instrumenten vertreten war. Als Holzbläser traten ein Klarinettenduo, zwei Altsaxophonsolisten sowie eine Soloklarinettistin an. Die Nachwuchsblechbläser nahmen mit einem Solovortrag von Posaune und Horn, jeweils mit Klavierbegleitung, am Wettbewerb teil.

Mit allen Vorträgen konnten die jeweiligen Wertungsrichter überzeugt werden, so dass sich die Mühen der Vorbereitung in exzellenten Wertungen niederschlugen. Die Vorbereitung auf den Wettbewerb des Blasmusikkreisverbandes erfolgte durch private Musiklehrer, die Bruno-Frey-Musikschule Biberach sowie die Jugendmusikschule Bad Waldsee.