Helios Klinik Rottweil schränkt Besuche wieder ein

Aufgrund der vierten Pandemiewelle werden die Besuche in der Helios Klinik Rottweil ab sofort wieder eingeschränkt und geplante Operationen verschoben. Dies teilt die Helios Klinikum Pforzheim GmbH

Die Besuchszeiten im Helios Klinikum Rottweil sind weiterhin in einem Zeitfenster von 14 bis 17 Uhr möglich. Zutritt haben mit sofortiger Wirkung nur Geimpfte und/oder genesene Personen (2G-Regel). Diese sollten sich zusätzlich am Haupteingang einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Grundsätzlich ist nur noch ein Besucher:in pro Tag erlaubt. Der Besuch ist außerdem nur mit einer FFP2-Maske möglich. Diese ist auch an der Pforte der Klinik erhältlich. Die Registrierung erfolgt weiterhin am Haupteingang der Klinik, wo auch direkt die Händedesinfektion erfolgen muss.

Operationen für die keine medizinische Dringlichkeit besteht, werden bis auf weiteres verschoben. Das gilt auch für endoskopische Eingriffe, wie eine Darmspiegelung.

„Unser mehrstufiges Sicherheitskonzept machte es möglich, unser Corona-Maßnahmen schnell und flexibel anzupassen. Wir haben derzeit 23 Patient:innen auf der Corona-Station und sechs Patient:innen auf der Intensivstation. Unsere Chefärzte rufen nochmals eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen. Denn nur eine Impfung schützt vor einem schweren Krankheitsverlauf. Wer sich impfen lässt, ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und tut etwas für die Gemeinschaft und damit auch für unsere Mitarbeiter im Klinikum“, ergänzt die Ärztliche Direktorin Miriam Stengel.

Weiterhin bleiben die Ausnahmeregelungen für Palliativpatienten nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt bestehen. Auch zur Entbindung kann selbstverständlich der Partner oder eine andere Begleitperson mitkommen.