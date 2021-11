Handfester Streit in der Ellwanger LEA

Mit mehreren Streifenwagen sind Beamte des Polizeipräsidiums Aalen am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen ausgerückt. Dort war es zu Tätlichkeiten zwischen mehreren Bewohnern gekommen. Einer von ihnen war laut Polizei seit geraumer Zeit durch Diebstahlsdelikte aufgefallen.

Vor Ort konnte nicht geklärt werden, wer wen und wie geschlagen hatte. Letztlich musste ein Bewohner der LEA mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Ellwangen ermittelt.