HAKRO Merlins schreiben erneut Geschichte

Eine bessere Ausgangssituation hätten sich die Crailsheimer für das erste Pokalviertelfinale der Vereinsgeschichte kaum ausmalen können: Derbykracher in der heimischen Stierkampfarena vor fast ausverkauften Rängen. Die HAKRO Merlins empfingen am Sonntagabend s.Oliver Würzburg im MAGENTA SPORT BBL-Pokal Viertelfinale.

Mit zwei Pflichtspielsiegen in Serie ging das Team von Headcoach Sebastian Gleim mit Selbstvertrauen in die Partie. Sowohl in der Liga gegen Gießen als auch international gegen Minsk konnten die Zauberer zuletzt überzeugen. Nun mussten sie sich zuhause gegen den Lokalrivalen aus Würzburg durchsetzen, um in das TOP FOUR einzuziehen.

Die Crailsheimer kamen besser in die Partie, konnten sich zwischenzeitlich mit zehn Punkten absetzen. Im Verlauf der Partie hielten die Hausherren diese Führung, erst zum Ende kamen die Gäste aus Würzburg nah ran. Doch die HAKRO Merlins gewannen mit 82:79. Damit schrieben sie an diesem Sonntagabend erneut Geschichte und ziehen ins TOP FOUR des BBL-Pokals ein. Im Februar des nächsten Jahres warten die Basketball Löwen Braunschweig im ersten Halbfinale der Vereinsgeschichte auf die Zauberer.

„Es war für uns ein doppelt toller Tag heute, weil wie zum ersten Mal im Viertelfinale standen und dann auch noch gewonnen haben. Mit einer Leistung, die vor allem an unserem Glauben lag, dass wir das Spiel gewinnen können, obwohl einiges nicht immer so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen, Rebounds, 50:50-Bälle. Auch Würzburg hat es geschafft mit Pick and Roll zu kreieren. Trotzdem haben wir dran geglaubt und einen Weg gefunden, nachdem wir lange Reisen hinter uns hatten“; sagte Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim unmittelbar nach der Pokalpartie.