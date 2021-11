Gold-Energiepreis für den Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen

Wieder gab es Gold für den Bodenseekreis und für Friedrichshafen: Bei der Zertifizierung für den Europäischen Energiepreis „European Energy Award (eea)“ hat das Landratsamt Bodenseekreis das zweite Mal in Folge die Gold-Auszeichnung erhalten. Friedrichshafen erhielt den Preis schon zum dritten Mal, teilen Landkreis und Stadt in Presseberichten mit.

Bei einer Feierstunde in Ravensburg überreichte die Präsidentin des internationalen Vereins eea, Gudrun Heute-Bluhm, die Gold-Urkunden an insgesamt 48 Kommunen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz.

Damit können sich der Bodenseekreis und Friedrichshafen weiterhin europäische Energie- und Klima-schutzkommune nennen. Auch die Stadt und der Landkreis Ravensburg gehören zu den Preisträgern. Der Europäische Energiepreis bestätigt, dass sich Städte, Gemeinden und Landkreise zu einer nachhaltigen Energie- und Klimapolitik verpflichtet haben und diese auch in die Tat umsetzen. Die teilnehmenden Kommunen unterziehen sich dazu einem mehrjährigen Dokumentations- und Prüfprozess. Mit einem von der EU einheitlich vorgegebenen Prüfkatalog bewerten neutrale Prüfer über 100 einzelne Aktionsbereiche zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung mit einem Punktesystem.

In der Kreisbehörde begleitet diesen Prozess ein Energieteam aus Führungskräften und Experten der relevanten Fachbereiche. So beschloss der Kreistag 2020 ein Klimabudget in Höhe von fünf Euro pro Kopf der Kreiseinwohner und hat sich selbst dazu verpflichtet, den CO-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Bis 2040 will der Bodenseekreis als klimaneutrale Verwaltung eine Vorbildfunktion einnehmen.

Die Auszeichnung für Friedrichshafen nahmen der Erste Bürgermeister Fabian Müller und Tillmann Stottele in Vertretung des Energieteams der Stadt entgegen. Nach 2012 und 2016 wurde Friedrichshafen zum dritten Mal mit dem eea-Gold ausgezeichnet. Besondere Stärken weist Friedrichshafen in den Handlungsfeldern Entwicklungsplanung, Kooperation und Interne Organisation auf. Der größte Handlungsbedarf besteht weiterhin bei den Kommunalen Gebäuden und Anlagen. Hier sind die Fortschritte erfahrungsgemäß besonders schwer zu erzielen.

In den dritten Gold-Award für Friedrichshafen eingeflossen sind die Beschlüsse zu Klimaneutralität und Klimaanpassung mit den dazu gehörigen Planungen vom November 2020. Damit hat sich die Stadt für die kommenden Jahre sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Noch nicht in die Bewertung eingeflossen sind die über das Klimabudget finanzierten Vorhaben, über die der Gemeinderat am 22. November erstmals entscheiden wird. Die Stadt plant hier, 100 Euro pro Kopf der Bevölkerung zu investieren.

Der European Energy Award (eea) ist ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen Klimaschutz, an dem 18 Nationen und über 1700 Kommunen teilnehmen.