Gemeinde informiert über Stimmabgabe per Brief

Neben der Wahl in den zwei Wahllokalen in der Grundschule Bodolz und im Jugendraum von St.-Johannes kann auch per Briefwahl an der Wahl des ersten Bürgermeisters teilgenommen werden. Bis spätestens 30. Januar erhält jeder Berechtigte seine Wahlbenachrichtigung zugestellt, teilt die Gemeinde Bodolz mit.

Da wieder mit einem hohen Briefwahlaufkommen zu rechnen ist, bittet die Gemeinde darum, die Briefwahlunterlagen im Internet zu beantragen. Hierfür steht das Bürgerserviceportal zur Verfügung. Dieses ist über die Homepage der Gemeinde Bodolz unter www.bodolz.de zu erreichen. Auf der Startseite der Homepage links unten kann man auf den Link des „Bürgerservice-Portal“ (blau) klicken. Anschließend öffnet sich eine neue Seite, auf der dann die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragt werden können.

Sollte es nicht möglich sein, die Unterlagen online zu beantragen, kann der auf der Wahlbenachrichtigung (Rückseite) zur Verfügung gestellte Vordruck verwendet werden. Ausgefüllt und persönlich unterschrieben sollte man die Unterlagen dann an die Gemeinde Bodolz zurückschicken oder direkt in den Briefkasten der Gemeinde vor dem Rathaus einwerfen.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Briefwahlbeteiligung und der noch laufenden Corona-Pandemie bittet die Gemeinde, auf eine persönliche Abgabe des Antrags und Abholung der Briefwahlunterlagen zu verzichten. Die Briefwahlunterlagen werden zeitnah an die Wähler verschickt, heißt es. Nur in begründeten Einzelfällen und nach vorheriger Absprache können die Briefwahlunterlagen direkt im Rathaus abgeholt werden.