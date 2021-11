Kaum ist der neue Bahnhof fertig, schon wird er mit Graffitti beschmiert

Drei Männer aus dem Raum Stuttgart müssen sich vor dem Ulmer Amtsgericht verantworten, weil sie gemeinsam eine „Sachbeschädigung durch Verändern des Erscheinungsbilds“ begangen haben sollen – mit anderen Worten: Man wirft ihnen vor, eine Schallschutzwand an der neuen Bahnstrecke Ulm-Stuttgart mit einem etwa 70 Quadratmeter messendem Graffito besprüht zu haben. Die drei Männer im Alter zwischen 33 und 37 Jahren räumen die Tat ein, wehren sich aber gegen die Höhe des Strafbefehls.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2020 gegen 2.30 Uhr fuhr ein Mann auf der A8 aus Merklingen kommend in Richtung Ulm. Er beobachtete drei Gestalten, die offenbar auf die Lärmschutzwand sprühten, und alarmierte die Polizei. Streifenbeamte eilten zum beschriebenen Ort und trafen dort die drei Männer an. Die Polizisten stellten Wandfarbe und Sprühdosen sicher und dokumentierten auf der Wache, dass die Kleidung der Männer mit Farbe verschmutzt war, welche vom Farbton her zum Graffito an der Schallschutzwand passte.

Eigentlich scheint der Fall klar zu liegen: Die Männer wurden mitten in der Nacht, fast 100 Kilometer von ihren Wohnorten in der Nähe des Tatorts mit den zum Graffito passenden Farben angetroffen. Aber man wollte offenbar gründlich sein und beauftragte das Landeskriminalamt mit einer Analyse der Farben und Farbspuren. Außerdem schickte man das Handy eines der Männer ans LKA. Erst am 1. März 2021 erließ die Staatsanwaltschaft Ulm Strafbefehl gegen die Männer, und der hatte es in sich.

Wie viel kostet die Schadensbeseitigung?

Zur Beurteilung des durch die Malerei an der Wand entstandenen Schadens hatte die Staatsanwaltschaft eine Kostenschätzung für die Beseitigung herangezogen, welche die für den Bahnstreckenbau zuständige Arbeitsgemeinschaft (Arge) erstellt hat, und die von Kosten in Höhe von rund 12 800 Euro ausgeht – tageweise Sperrung der Fahrspur sowie 1500 Euro für die Bauabnahme inbegriffen. Zudem sollte diese Summe von den drei Männern direkt eingezogen werden, so der Strafbefehl.

Die drei Männer hatten Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, vor allem mit Blick auf die Schadenssumme. Einer von ihnen begründet das so: „Ich gebe das [die Sachbeschädigung durch das Sprayen, Anm. d. Red.] vollumfänglich zu, möchte allerdings die Schadenssumme infrage stellen. Wir halten sie in dieser Höhe für nicht gerechtfertigt.“

Auch die Richterin hält die 12 800 Euro für zu hoch angesetzt und hat entsprechende „Nachermittlungen“ angestellt. Zunächst aber weist sie darauf hin, dass die im Strafbefehl angeordnete Einziehung des Geldes ein Fehler sei und im vorliegenden Zusammenhang rechtlich nicht gehe.

Schadenshöhe ist nur ein Faktor der Strafzumessung

Ein Polizeihauptmeister vom Verkehrsdienst Mühlhausen, der mit den Ermittlungen betraut war, und auch in Sachen Schadenshöhe nochmal tätig war, berichtet als Zeuge, dass er zusätzlich zum Kostenvoranschlag der Arge zwei weitere Unternehmen unverbindlich angefragt habe, was sie denn so für die Graffitientfernung verlangen würden: Ein Unternehmen wollte rund 10 000 Euro, ein anderes nannte rund 4000 Euro.

Die Richterin sagt, es sei problematisch, dass das Bild auf der Schallschutzwand noch nicht entfernt wurde, weil so die Kosten der Entfernung nur geschätzt werden könnten. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sagt: „Im Zweifel müssen wir zugunsten der Angeklagten davon ausgehen, dass der Schaden eher bei 4000 oder 5000 Euro liegt als bei 12 800 Euro. Entsprechend sei das Strafmaß noch unten zu korrigieren.

Die Richterin reduziert in ihrem Urteil die Geldstrafen tatsächlich gegenüber dem Strafbefehl. Allerdings müssen die beiden 33-Jährigen jeweils 60 Tagessätze und der 37-Jährige wegen einiger Vorstrafen 65 Tagessätze Strafe zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 40 beziehungsweise 45 Tagessätze gefordert. Die Richterin erklärt: „Allein dass der Schaden nur die Hälfte war, rechtfertigt meiner Meinung nach nicht die Halbierung der Strafe. Die Schadenshöhe ist nur ein Faktor der Strafzumessung.“ Den Männern sagt sie: „Das große Bild, das Sie dort geschaffen haben, bedeutet für die betroffenen Firmen Ärger. Die müssen sich jetzt mit ihren Auftraggebern herumärgern – Sie aber nicht.“