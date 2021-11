FV Ravensburg II hält den Verfolger auf Distanz

Die U23 des FV Ravensburg hat beim FV Rot-Weiß Weiler 1:1 gespielt. Mit dem Punkt hielten die Ravensburger ihren direkten Verfolger in der Fußball-Landesliga auf Distanz. Nach wie vor haben die Ravensburger auf Tabellenplatz vier sechs Punkte Vorsprung vor den Allgäuern, die auf Rang fünf liegen.

Die Partie in Weiler begann für die Ravensburger noch vor dem Anpfiff mit einem Rückschlag: Beim Warmmachen zog sich Außenverteidiger Jascha Fiesel einen Muskelfaserriss zu – für ihn rückte Niklas Schnell links hinten in die Startelf. In Halbzeit eins kamen die Ravensburger kaum ins Tempo, gegen Weilers Qualitäten im Zweikampf kamen die Gäste nur selten an – viel zu oft ging der Ball quer, statt nach vorne. Dennoch hatte der FV II seine Möglichkeiten – unter anderem lenkte Weilers Schlussmann Andreas Hane einen Schuss von Jonathan Merk an der Pfosten. Aber auch Weiler hatte einige gute Möglichkeiten, sodass Ravensburgs Trainer Fabian Hummel später bilanzieren musste: „Wir konnten froh sein, mit einem 0:0 in die Kabine zu kommen.“

Kurz nach der Pause schlugen die Allgäuer zu: Als sich die Defensive der Ravensburger bei einem Abschlag von Hane nicht einig war, nutzte der ehemalige FV-Spieler Raimond Hehle diese Chance zum 1:0. Die Ravensburger hielten dagegen – jetzt war auch das Tempo besser als in Durchgang eins. Die erste Großchance auf den Ausgleich hatte Robin Hettel, der aber frei vor dem Tor an Hane scheiterte. Auch die Ravensburger profitierten schließlich von einem Abwehrfehler des Gegners: Als Hane und seine Abwehr in der 71. Minute ein Missverständnis produzierten, war Merk mit dem 1:1 zur Stelle.

„Mit der Leistung der Mannschaft in Halbzeit eins konnte ich gar nicht zufrieden sein – deshalb war es in der Pause etwas lauter als sonst“, meinte Ravensburgs Trainer Fabian Hummel nach dem Schlusspfiff. „Die zweite Halbzeit war deutlich besser – und am Ende war das Unentschieden gerecht.“ Mit dem 1:1 behält der FV II den Anschluss zur Spitzengruppe der Landesliga.

Sorgen bereitet Hummel aber die Personalsituation, die sich bei den Aktiven der Ravensburger nach dem Wochenende noch einmal verschärft hat: „Die Verletzung von Jascha Fiesel, die Rote Karte von Daniel Schachtschneider in der ersten Mannschaft – ich bin gespannt, wie wir das in den nächsten Wochen auffangen.“ Schachtschneider flog am Samstag gegen den TSV Ilshofen nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung vom Platz.