Fußgängerin leicht angefahren – Polizei sucht Zeugen

Eine 28 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstagnachmittag in Ravensburg von einem Auto leicht angefahren worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, kam es gegen 15 Uhr zur Berührung zwischen einem weißen Sprinter oder Kastenwagen und der Fußgängerin. Sie betrat an einer Fußgängerampel die Georgstraße und wurde offensichtlich zu spät von einer Autofahrerin erkannt. Während ein roter Pkw auf der linken Fahrspur bereits anhielt, fuhr der weiße Sprinter oder Kastenwagen auf die Fußgängerin zu und stoppt erst unmittelbar neben ihr.

Mutmaßlich handelt es sich, laut Polizei, um ein Lieferfahrzeug eines Paketdienstes. Insbesondere der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des bereits an der Fußgängerampel stehenden roten Autos könnte als Zeuge wichtig sein. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8030 in Verbindung zu setzen.