FrageinenJuden - Gymnasium wird zum Live-Stream-Studio

Unter diesem Name durften die Schüler der Kursstufe 2 des Gymnasiums Bad Waldsee an einer besonderen Veranstaltung teilnehmen. Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 besuchte Marina Weisband in Form eines Live-Streams das Gymnasium, während sich verschiedene Schulen ebenfalls per Live-Stream zuschalten konnten.

Marina Weisband stammt ursprünglich aus der Ukraine und kam als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Hier engagierte sie sich als Politikerin zunächst bei den Piraten, bevor sie den Grünen beitrat. Nebenbei setzte sie sich von Anfang an vor allem für die demokratische Bildung von Jugendlichen ein. In diese Jugendarbeit fällt auch das Programm #FragEinenJuden. Dabei haben junge Menschen die Möglichkeit, Fragen bezüglich jüdischen Lebens an Weisband zu stellen, die selbst bekennende Jüdin ist. Das Programm selbst gliedert sich dabei in eine Mischung aus Vorträgen Weisbands und offene Fragerunden. Die Vorträge befassten sich dabei zum einen mit jüdischem Leben und Glauben im Allgemeinen und der Entstehung von Hass und Antisemitismus im Internet. Dazwischen hatten die Schüler jeweils die Chance, Fragen an Weisband zu stellen, die diese immer offen und freundlich beantwortete. Die Fragen bezogen sich dabei auf verschiedenste Bereiche und waren teils auch persönlicher Natur.

Organisiert wurde die Aktion unter anderem auch vom Kreisjugendring in Ravensburg vertreten durch Tanja Beck (Vorsitzende KJR) und Christian Netti (Mitarbeiter beim KJR) und von Tavir e.V. vertreten durch Mehmet Aksoyan.