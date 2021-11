Feierabend-Überblick 15.11.: Das war heute in der Region wichtig

Ab sofort bieten wir Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen neuen Service. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region auf einen Klick.

Das war heute in der Region wichtig:

Alarmstufe in Baden-​Württemberg wohl ab Mittwoch

Die Alarmstufe hätte weitreichende Folgen, vor allem für ungeimpfte Personen. (Foto: Stefan Sauer / dpa)

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation im Südwesten wird das Land voraussichtlich an diesem Mittwoch in die Alarmstufe übergehen. Das gab das Sozialministerium am Montag bekannt. Für die Ausrufung der höchsten Pandemie-Eskalationsstufe in Baden-Württemberg muss die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen über 390 liegen. Das wird aller Voraussicht nach am Dienstag der Fall sein. Am Montag lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg bereits bei 406. (HIER LESEN).

Viele kran­ke Kin­der ma­chen Kli­ni­ken in der Re­gi­on zu schaf­fen

Babys kann eine Infektion mit dem RS-Virus stark zu schaffen machen. (Foto: Uwe Anspach)

Von Kollaps wollen die Kinderkliniken in der Region aktuell nicht sprechen, doch die Lage ist alles andere als entspannt. Was vielen Kindern momentan Probleme bereitet, ist nicht etwa Corona, sondern das RS-Virus. Das Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RS, ist laut Fachverbänden der häufigste Auslöser von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. Es kann bei den Kleinsten zu Lungenentzündungen und andere schwere Erkrankungen führen. Neu ist es nicht, die Umstände aber sind es schon. (HIER LESEN)

Grüne und SPD for­dern mehr Trans­pa­renz zu den OSK-​Plänen

Wie soll es weitergehen mit den Standorten der Oberschwabenklinik, hier das Krankenhaus Wangen? Darüber berät der Kreistag erstmalig am Dienstag. (Foto: OSK)

Erstmals beschäftigt sich der Kreistag öffentlich mit der Medizinstrategie der Oberschwabenklinik (OSK). Dazu haben die Grünen jetzt den Antrag gestellt, von Anfang an für mehr Transparenz zu sorgen, weil die Verunsicherung in der Bevölkerung groß sei. Vor allem im Allgäu, aber auch in Bad Waldsee wird eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung befürchtet, wenn manche Gedankenspiele der Geschäftsführung, die bereits durchsickerten, Wirklichkeit würden: etwa die Schließung der Notaufnahme oder der Geburtshilfe in Wangen. (HIER LESEN)

23-​Jähriger will sich mit Polizisten duellieren

Mit solch einer Bodycam wurde aufgezeichnet, was die Polizei bei einem Einsatz in Riedlingen zu hören bekam. (Foto: Franziska Kraufmann/dpa)

"Bastarde", "Hurensöhne" und "Wichser" lauteten die Beschimpfungen. Dabei ging es lediglich um 105 Euro, die der junge Mann aufgrund eines Vollstreckungsbefehls abzwacken musste. Mit „Ihr könnt euch jetzt verpissen“ wurden die Polizisten verabschiedet und schließlich noch mit „Bastarde“ bedacht. Der 23-Jährig habe zudem die Beamten auch zum Faustduell herausgefordert. (HIER LESEN)

Hier gibt’s offene Impfangebote im Bodenseekreis

Zwei mobile Impfteams sollen im Bodenseekreis helfen, die große Nachfrage nach Impfterminen zu befriedigen. (Foto: dpa/Friso Gentsch)

Um künftig mehr Impftermine anbieten zu können, setzt man beim Land weiter auf mobile Impfteams (MIT). Zwei solcher Teams sollen speziell für den Bodenseekreis aufgebaut werden. In Friedrichshafen werden sie zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt eingesetzt. Die mobilen Impfteams für den Bodenseekreis werden vom Landkreis Konstanz aus koordiniert. (HIER LESEN) + Freie Impftermine in Sigmaringen (HIER LESEN)