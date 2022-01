Feierabend-Überblick 24. Januar: Fünf Top-Nachrichten aus der Region

Wir bieten Ihnen werktags gegen 18 Uhr auf Schwäbische.de einen Feierabend-Service an. Sie erhalten fünf wichtige Nachrichten und Informationen des Tages aus der Region und für die Region auf einen Klick.

Der Feierabend-Überblick:

Amoklauf an Uni Heidelberg: Opfer erliegt seinen Verletzungen, auch der Täter ist tot

Fahrzeuge der Polizei stehen am Gelände der Heidelberger Universität. Auf dem Campus hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. (Foto: R.PRIEBE)

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat ein Amokläufer mehrere Menschen angeschossen und verletzt, ein Opfer so schwer, dass es wenig später verstarb. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einem Gewehr in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. (HIER LESEN)

Anwohner fürchten Erdrutsch nach Baumfällungen am Haus Nazareth

Wie viele Bäume fehlen, zeigt der Vergleich: Im Sommer stehen die großen Stämme im Hintergrund noch, im Januar ist ein Großteil verschwunden. (Foto: privat)

Während Direktor Peter Baumeister vom Durchforsten spricht, sprechen die Anwohner von Verstößen gegen den Naturschutz. Was stimmt? (HIER LESEN)

Corona bringt viele Prostituierte in Ravensburg in Existenznot

Corona bringt viele Prostituierte in Ravensburg in Existenznot. (Foto: Symbol Lukas Schulze/dpa)

Weil sich Freier nicht an Schutzmaßnahmen halten wollen, arbeiten viele Frauen illegal. Streetworkerinnen versuchen, die Prostituierten zu unterstützen. Doch das ist gar nicht so einfach. (HIER LESEN)

Fußball und Albverein waren sein Leben: Peter Glatz ist tot

Peter Glatz (†) (Foto: SZ-Archiv/Waibel)

Der langjährige Obmann des Mühlheimer Albvereins ist nach langer Krankheit verstorben. Als Trainer und Fußballer hinterließ er seine Spuren in der Region. (HIER LESEN)

Und plötzlich gelten Geimpfte als nicht mehr geimpft

Etliche digitale Impfzertifikate könnten aufgrund eines neuen Beschlusses schon bald ungültig sein. (Foto: Imago Images)

Pandemiebeauftragter Andreas Rost ordnet die neuen Regelungen beim Gensenen- und Impfstatus ein. Und er erklärt, ob er eine vierte Impfung als notwendig sieht. (HIER LESEN)