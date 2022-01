Erfahrene Pflegekraft, ungeimpft, sucht... Schalten Impfgegner organisierte Fake-Anzeigen?

In den Stellenanzeigen von mehreren Lokalzeitungen in Deutschland häufen sich derzeit Jobgesuche von offenbar ungeimpften Pflegekräften. Das macht auf den ersten Blick den Eindruck, dass diese Menschen ihren Job wegen der Impfpflicht für Gesundheitsberufe, die Mitte März in Kraft tritt, aufgeben wollen oder müssen. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass unter den Stellenanzeigen offenbar auch organisierte Fake-Inserate kursieren.

Um welche Stellengesuche geht es?

Ein Tweet des RBB-Journalisten Andreas Rausch sorgt seit Samstag für Aufsehen. Er zeigt ein Foto des Stellenmarkts auf einer Zeitungsseite, die dem „Oberlausitzer Kurier“ zuzuordnen ist. Rausch nennt es ein „Anzeigenblatt aus Bautzen“.

Zu sehen sind 126 Anzeigen mit Stellengesuchen von offenbar ungeimpftem Personal aus dem Gesundheitswesen. Rauschs erste Reaktion: „Wird eine Impfflucht das System lahmlegen?“. Er habe nach eigenen Angaben dann begonnen, einige der angegebenen Telefonnummern abzutelefonieren. Sein Ziel: Herausfinden, welche Motivation hinter den Anzeigen steckt.

Das Ergebnis: „Am Ende haben meine 18 Stichproben zu keinem einzigen Telefonat geführt", schreibt Rausch. Der Verdacht: Die Nummern stimmen nicht, die Anzeigen sind demnach nicht echt. Am Montag ergänzte Rausch ein Update zu seiner Recherche: „Mittlerweile haben wir eine Krankenschwester gesprochen, die hinter einer Annonce steht, spricht von einer konzertierten Aktion, zu der man sich verabredet habe.“ Zu einem Interview stehe sie jedoch nicht zur Verfügung.

Die Reaktionen anderer Journalisten auf Rauschs Tweet legen weitere dieser koordinierten Aktionen in ganz Deutschland nahe. Verschiedene Medien, darunter der Spiegel, T-Online oder das ZDF berichten über mutmaßliche Fake-Anzeigen, die derzeit geschaltet werden.

Wer steckt hinter den Fake-Anzeigen?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen am 29. Januar auch in der baden-württembergischen Tageszeitung „Heilbronner Stimme“ zahlreiche Stellengesuche von Pflegekräften erscheinen. Dazu wird beim Nachrichtendienst „Telegram“ aufgerufen.

Nach Wunsch der Organisatoren im Raum Heilbronn sollten die Stellenanzeigen die Angaben „langjährig beschäftigt, ungeimpft und ab 16.03. enthalten“, heißt es in einer entsprechenden Nachricht bei „Telegram“. Die Aktion werde von Pflege- und Klinikpersonal im Kreis Heilbronn organisiert.

Ähnlich lauten die Aufrufe für andere Regionen in Deutschland. Wer genau hinter den Aktionen steckt, lässt sich nicht feststellen, da die „Telegram“-Nachrichten häufig unter Pseudonymen und damit anonym abgesetzt werden.

Der Nachrichtendienst steht in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik. Über „Telegram“ organisieren sich unter anderem die „Spaziergänger“, die derzeit in ganz Deutschland gegen die Einschränkungen im Zuge der Pandemie und eine mögliche allgemeine Impfpflicht demonstrieren.

In diversen Chatverläufen gibt es zudem Todesdrohungen gegenüber Politikerinnen und Politikern. Die Bundesregierung möchte das gerne unterbinden, doch „Telegram“ reagiert auf die nicht auf eingeleitete Verfahren.

Warum häufen sich die Stellengesuche ausgerechnet jetzt?

Die Anzeigen sollen die Botschaft transportieren, dass das Gesundheitssystem lahmgelegt würde, da zahlreiche ungeimpfte Arbeitskräfte ihren Job aufgeben müssten, wenn die berufsbezogene Impfpflicht am 15. März in Kraft tritt.

„Aktuell haben uns noch keine Meldungen aus den Krankenhäusern zu möglichen Kündigungen aufgrund der ab 15. März geltenden Impfpflicht erreicht“, sagte Gerald Gaß am vergangenen Dienstag dem ZDF. Dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft zufolge sei die Impfquote in den Kliniken mit 90 Prozent zudem sehr hoch.

Stellenportale wie „Stepstone“ beobachten jedoch sehr wohl, dass Menschen aus Pflegeberufen derzeit auf Jobsuche sind. Im Dezember und Januar gaben in einer aktuellen Untersuchung 42 Prozent der Beschäftigten in der Pflege an, dass sie auf der Suche nach einem neuen Job seien.

Diese Entwicklung muss nicht zwangsläufig mit der Einführung der berufsbezogenen Impfpflicht zusammenhängen. Fachkräfte haben schon vor aber vor allem während der Corona-Pandemie über hohe Belastungen im Gesundheitssystem berichtet. Insgesamt wurden laut „Stepstone“ 12.600 Menschen befragt.

Wurden in der „Schwäbischen Zeitung“ ähnliche Anzeigen inseriert?

In unterschiedlichen Ausgaben der „Schwäbischen Zeitung“ sind am Samstag ebenfalls Stellengesuche erschienen, in denen ungeimpfte Pflegekräfte nach einem neuen Job suchen. Die Anzahl variiert je nach Ausgabe, in der Spitze war es eine Anzahl im unteren zweistelligen Bereich. In den Wochen zuvor erschienen laut Anzeigenabteilung nur vereinzelt Stellengesuche von offenbar ungeimpften Fachkräften im Gesundheitsbereich.

Beim Großteil der entsprechenden Stellengesuche ist als Kontakt eine sogenannte Chiffre angegeben. So bleiben Inserierende öffentlich anonym. Antworten auf die entsprechende Anzeige gibt die Anzeigenabteilung an den Kontakt weiter, auf den die Redaktion keinen Zugriff hat. In einigen Anzeigen steht als Kontakt eine E-Mail-Adresse. Ob es sich dabei um Mail-Adressen von Jobsuchenden aus dem Pflegeberteich handelt, lässt sich kaum verifizieren.

Einige Gesuche sind mit einer Telefonnummer zur Kontaktaufnahme versehen. Eine Stichprobe der Redaktion hat ergeben: Die Nummern existieren.

Auch in der „Schwäbischen Zeitung“ sind in der Samstagsausgabe Stellengesuche von offenbar ungeimpften Pflegekräften erschienen. (Foto: tbf / sz)

Die bei Testanrufen erreichten Personen wollen anonym bleiben. Eine inserierende Pflegekraft betont auf Nachfrage, es sei traurig, was mit ihrem Beruf mit Blick auf die anstehende Impfpflicht passiere. Dies sei eine Sauerei und „da werden noch einige Kündigungen kommen.“

Bei zwei anderen Anzeigen traten nach einem kurzen Telefongespräch und nachfolgender Recherche allerdings Unstimmigkeiten auf. Auf Nachfrage reagierte eine Person ausweichend und drohte bei Namensnennung, die ohnehin nicht beabsichtigt gewesen wäre, mit juristischen Konsequenzen.

Prüft der Verlag die Stellengesuche?

Der Verlag ist gesetzlich dazu verpflichtet, Anzeigen auf ihre Plausibilität zu prüfen. Zudem muss ausgeschlossen werden, dass sie gegen geltendes Recht verstoßen. Zeitungsanzeigen können beim Verlag über das Online-Service-Center auf Schwäbische.de oder telefonisch in Auftrag gegeben werden.

„Aus aktuellem Anlass prüfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erfassung vor allem die Anzeigen, auf denen eine Telefonnummer angegeben ist, ob diese auch erreichbar ist“, erklärt die Anzeigenabteilung auf Nachfrage der Redaktion.