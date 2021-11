Eugen Ruedel ist seit 35 Jahren Dirigent

Der Musikverein Maselheim hat bei seiner Hauptversammlung Dirigent Eugen Ruedel geehrt.

Wegen der Pandemie fanden 2020 kaum Veranstaltungen, Auftritte oder Proben statt, so der Bericht des Vorsitzenden Joachim Ruedel. Lediglich vereinzelt konnte im Freien mit viel Abstand geprobt werden. Der Verein zählt aktuell 251 Mitglieder. Zwölf Kinder und Jugendliche werden ausgebildet, 29 Kinder nehmen an der Kooperation Schule/Musikverein teil.

Mittlerweile haben die Proben wieder begonnen. Dirigent Eugen Ruedel zeigte sich erfreut, dass niemand aufgehört hat.

Der stellvertretende Kreisblasmusikverbandsvorsitzende Florian Kramer ehrte Eugen Ruedel für 35 Jahre Dirigententätigkeit. Seine musikalische Laufbahn begann Ruedel an der Trompete, mit zwölf Jahren spielte er bereits Trompetensoli. Seit 1986 ist er Dirigent. 2006 war er maßgeblicher Initiator der Tanz- und Partyband In Motion. Zudem engagiert sich Ruedel seit über 40 Jahren in der Kinder- und Jugendausbildung. Dank seiner Kontakte hat er den Maselheimern schon Auftritte mit Musikgrößen wie Felice Civitareale, Hugo Strasser und Max Greger ermöglicht sowie unvergessliche Momente bei den Auftritten beim Oktoberfest in Cape Coral (USA). Er fungiert auch als Tontechniker, spielt E-Gitarre und auch Schlagzeug. Er werde bei seinen Musikern höchst geschätzt, so Kramer.

Geehrt wurden auch Emelie Bogenrieder für zehn Jahr aktives Musizieren und Tanja Schmid, die seit 30 Jahren aktiv dabei. Joachim Ruedel wurde als Vorsitzender, Leonie Wenger als Beisitzerin, Doris Baierl und Sabine Lehmann als Kassenprüferinnen einstimmig bestätigt.