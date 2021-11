Ehrung erfolgreicher Reiter konnte nicht live stattfinden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Corona-Entwicklung hatte die Ehrung erfolgreicher Sportler überholt. Betroffen war der Pferdesportkreis Oberschwaben (PSK). Werner Elbs, PSK-Vorsitzender aus Baindt, und Roland Ohneseit, PSK-Geschäftsführer aus Siggen, mussten Mitte November 2021 in letzter Minute die Einladung der Pferdefreunde nach Fronhofen absagen, wo Sportler und ihre Trainer für überregionale Erfolge geehrt werden sollten: Dennoch sehen die Pferdefreunde Oberschwabens optimistisch in die Zukunft, weil sich die Jugendarbeit im letzten Jahr trotz der Pandemie recht gut entwickelt hat. Die Trainer und Spartenleiter hätten gute Arbeit geleistet, erklärte Werner Elbs. Das zeigt sich in den Erfolgen: Das Team aus Oberschwaben gewann bei den Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in Weilheim in der Dressur und im Springen den zweiten Platz. Das ist auch ein Erfolg für die Spartenleiter Sven Sieger aus Ebenweiler sowie Birgit und Christine Heilig aus Baindt. Beim Württembergischen Fördergruppen-Vergleichsturnier in Tübingen trugen die Reiter aus der Region in Dressur und Springen sogar Sieg davon, betreut von Uwe Aldinger aus Boms, Susanne Vetter aus Ebersbach-Musbach und für die Vielseitigkeit Martina Himstedt aus Opfenbach.

Dass Pferdefreunde neben Dressur und Springen auch im Schwimmen und Laufen fit sind, bewiesen die jungen Oberschwaben bei den Landesmeisterschaften Vierkampf in Herbertingen, wo Josef und Steffen Heinzelmann das Training betreuten und die Meisterschaft organisierten. Championats-Siegerin Vierkampf Klasse E wurde Ronja Wörz aus dem RFV Wangen. Die Silbermedaille bei der Baden-Württembergischen Meisterschaften Vierkampf Klasse A errang Hanna Rogg vom RFV Fronhofen.

Vielseitigkeitsreiterin Helena Himstedt aus Opfenbach sollte bei der Feierstunde in Fronhofen zudem aus der Familie der Pony-Reiter verabschiedet werden, weil sie dieser aus „Altersgründen“ entwachsen war. Sie hatte in ihrer letzten Saison mit ihrem Pony Mr. Harvey zahlreiche Erfolge errungen und war zuletzt sogar Mitglied des Bundeskaders. In Beedenbosten wurde sie zum Beispiel Neunte im deutschlandweiten Wettbewerb Goldene Schärpe und sie errang die Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften Baden-Württemberg.