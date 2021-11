Überblick: Das ist an diesem Dienstag im Landkreis Ravensburg wichtig

Welche Themen interessieren im Landkreis Ravensburg heute besonders, welche politischen Entscheidungen stehen an und was bewegt die Menschen in der Region?

Die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Ravensburg im Überblick:

++ Auch in Isny und Bad Wurzach finden keine Weihnachtsmärkte statt

Schon vergangene Woche haben viele Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg Stellung zu ihren Weihnachtsmarkt-Plänen bezogen. Gestern Nachmittag haben nun auch Isny und Bad Wurzach die Absage ihrer Adventsmärkte bekannt gegeben.

„Es gab sehr viele Argumente für eine Absage, es gab aber auch sehr viele Argumente dagegen“, sagte Isnys Kulturleiterin Karin Konrad zur Entscheidung der Stadt. Diese sei jetzt gefällt worden, da alle Beteiligten Planungssicherheit bräuchten.

Zum zweiten Mal erfährt die Isnyer Schlossweihnacht eine Absage. (Foto: IMG)

Die Absage beruht laut der Stadtverwaltung in erster Linie auf dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Bürgern und der Verpflichtung, in dieser für viele Menschen gefährdenden Situation vorsichtig zu sein.

Während auch Bad Waldsee, Lindau und Meersburg ihre Weihnachtsmärkte abgesagt haben, halten Leutkirch und Ravensburg derzeit an ihren Märkten mit 2G-Regel fest.

++ Kreistag beschäftigt sich erstmals öffentlich mit Neuausrichtung der OSK

Heute Nachmittag um 14.30 Uhr beschäftigt sich der Kreistag erstmals öffentlich mit der Medizinstrategie der Oberschwabenklinik (OSK). In der Sirgensteinhalle in Vogt werden die Überlegungen zu Umstrukturierungen diskutiert.

Dazu haben die Grünen jetzt den Antrag gestellt, von Anfang an für mehr Transparenz zu sorgen, weil die Verunsicherung in der Bevölkerung groß sei. Mehr zum Antrag der Grünen zur OSK lesen Sie hier.

Wie die Diskussion im Kreistag läuft, lesen Sie heute Abend aktuell auf Schwäbische.de. Weitere Themen in der Kreistagssitzung sind unter anderem der Haushalt für das kommende Jahr sowie die Müllgebühren im Jahr 2022.

++ Impfaktionen im ganzen Landkreis werden überrannt

Egal wo im Landkreis derzeit Impfaktionen stattfinden, bilden sich lange Schlangen. Vergangene Woche standen in Wangen zahlreiche Menschen schon ab 6 Uhr morgens für eine Impfung Schlange.

Am Samstag bildete sich in Ravensburg eine Schlange über den ganzen Marienplatz. Und am Sonntag knackte ein mobiles Impfteam der OSK in Isny den neuen Höchstwert an Impfungen während einer einzigen Impfaktion.

Der Andrang vor dem Rathaus ist riesig. Hunderte sind gekommen um eine Impfung zu erhalten. (Foto: Siegfried Heiss)

Unsere Redaktion hat sich bei Medizinern und Verantwortlichen umgehört und wollte wissen, was es mit der großen Nachfrage auf sich hat und wie man den Ansturm im ganzen Landkreis bewältigen kann. Den Artikel lesen Sie heute Abend auf Schwäbische.de.

++ So geht es den Betroffenen des Aulendorfer Wohnungsbrandes

Durch einen Brand in der Aulendorfer Innenstadt haben am Donnerstag sechs Menschen auf einen Schlag ihr Zuhause verloren. Eine Mutter mit ihren zwei Kindern sowie drei alleinstehende Männer wurden durch das Feuer, das in einer Dachgeschosswohnung ausbrach, obdachlos. Hier lesen Sie mehr über den Brand in Aulendorf.

Ein Haus in der Aulendorfer Innenstadt ist durch einen Brand unbewohnbar geworden. (Foto: Claudia Buchmüller)

Seitdem sind besonders für die kleine Familie einige Spenden eingegangen. Unsere Redakteurin Sibylle Glatz hat mit Angehörigen der betroffenen Familie gesprochen, auch über die psychisch und körperlich Verfassung der Kinder und was derzeit dringend fehlt: eine neue Wohnung. Mehr lesen Sie später auf Schwäbische.de.

++ Raser stehen vor Gericht

Mit bis zu 125 Kilometern pro Stunde durch die Stadt: Weil sie viel zu schnell durch Weingarten und Ravensburg rasten und dabei höchstwahrscheinlich auch noch ein illegales Autorennen fuhren, mussten sich jüngst zwei Männer und eine Frau vor dem Ravensburger Amtsgericht verantworten.

Alle drei hatten Einspruch gegen ihre jeweiligen Strafbefehle eingelegt, die neben einer Geldstrafe auch den Entzug der Führerscheine beinhaltet hatte. Wie die Verhandlung lief, lesen Sie heute Nachmittag auf Schwäbische.de.