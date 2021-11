Daniela Wiedemann übernimmt Leitung

Bei der Caritas Biberach-Saulgau steht am 1. Dezember ein Wechsel an: Thomas Münsch übergibt seine Verantwortungsbereiche bei der Caritas Biberach-Saulgau an Daniela Wiedemann. Sie wird ab diesem Zeitpunkt die Leitung der Caritasdienste „Hilfen im Alter“ und „Hospiz und Trauer“ innehaben. Der große Bereich unter dem Stichwort „Ehrenamt“ wird in die Gesamtverantwortung von Marion Martin übergehen.

Thomas Münsch ist seit dem Jahr 2004 bei der Caritas Biberach-Saulgau tätig. Seit März 2013 als Leiter des Bereichs „Hilfen im Alter“. Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in diesen Bereichen dürfen zu großen Teilen Thomas Münsch zugeschrieben werden. Zum 1. Dezember wird Thomas Münsch in den verdienten Ruhestand gehen.

Daniela Wiedemann ist bereits seit fast sechs Jahren im Bereich „Hilfen im Alter“ tätig. Themenschwerpunkte ihrer Arbeit bisher sind die Wohnberatung und die Gesprächskreise für Pflegende Angehörige. Sie freut sich, dass sie in ihrer neuen Tätigkeit auf ein gut funktionierendes System zurückgreifen kann und hat sich vorgenommen spezifische Impulse zu setzen, um die Arbeit bestmöglich weiterzuentwickeln. Die gute Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren ist ihr dabei ein wichtiges Anliegen.