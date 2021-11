Corona: Stadt Bad Waldsee sagt Gästeprogramm teilweise ab

Aufgrund immer weiter ansteigender Coronazahlen hat die Stadt Bad Waldsee nun auch einen Teil ihres kurörtlichen Gästeprogramms auf Eis gelegt. Betroffen davon sind alle geführten Wanderungen, sämtliche Ried-, Wald und Stadtführungen sowie die Besichtigung des Fasnets- und Ölmühlenmuseums.

„Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und Patienten in den Rehakliniken stehen an erster Stelle und deshalb haben wir uns am Freitag schweren Herzens dazu entschlossen, die genannten Veranstaltungen bis auf weiteres abzusagen“, erklärte Walter Gschwind, Leiter des städtischen Fachbereichs Wirtschafts- und Kulturraum, gegenüber der SZ. In seiner Begründung dafür, wieso ausgerechnet Programmpunkte unter freiem Himmel von dieser aktuellen Regelung betroffen sind, wies Gschwind darauf hin, dass es nach aller Erfahrung kaum möglich sei, ständig darauf zu achten, dass die notwendigen Mindestabstände auch eingehalten werden. „Und eine durchgehende Maskenpflicht stellt auch keine zufriedenstellende Lösung dar.“

Ab welchem Zeitpunkt im neuen Jahr diese beliebten Führungen wieder angeboten werden, hänge von der weiteren Entwicklung der Pandemie im Winter ab. Gschwind: „Alternativ ermuntern wir unsere Gäste zu individuellen Wanderungen und Spaziergängen auf unserem gut ausgebauten Wegenetz in Bad Waldsee.“