Newsblog 15.11.: Impfung laut Obduktion nicht alleinige Todesursache bei 12-Jährigem

Die wichtigsten Nachrichten und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog mit Fokus auf Deutschland und Schwerpunkt auf den Südwesten.

Aktuelle Zahlen des RKI¹:

Aktuell nachgewiesene Infizierte Baden-Württemberg : ca. 70.400 (707.028 Gesamt – ca. 625.400 Genesene - 11.252 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: 386

: ca. 70.400 (707.028 Gesamt – ca. 625.400 Genesene - 11.252 Todesfälle) Inzidenz Baden-Württemberg: Aktuell nachgewiesene Infizierte Deutschland: ca. 453.100 (5.045.076 Gesamt – ca. 4.494.300 Genesene - 97.715 Tote) Inzidenz Deutschland: 303

Das Wichtigste auf einen Blick:

Wie die Frage nach der Impfung die Gesellschaft spaltet (17.12 Uhr)

Obduktion: Impfung nicht alleinige Todesursache bei 12-Jährigem (18.40 Uhr)

Alarmstufe in Baden-Württemberg wohl ab Mittwoch (17.41 Uhr)

++ AfD will 2G-Regeln in Bayern mit Klage stoppen

(19.44 Uhr) Drei Bayerische Landtagsabgeordnete der AfD wollen die 2G-Regeln im Freistaat mit einer Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof stoppen. „Die 2G-Regel läuft für die Bürger in Bayern auf einen faktischen Corona-Impfzwang hinaus und verletzt damit das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz“, teilte die AfD-Fraktion am Montag mit. „Unsere Gesellschaft wird dadurch in Geimpfte und Ungeimpfte gespalten. Eine solche Diskriminierung ist in der Sache willkürlich und damit verfassungswidrig.“

Daher solle im Eilverfahren vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die Regeln geklagt werden. Bei einer Popularklage geht es um die Frage, ob eine Rechtsnorm des bayerischen Landesrechts die Grundrechte der Bayerischen Verfassung verfassungswidrig einschränkt.

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen gelten von Dienstag an verschärfte Regeln: Bei roter Krankenhaus-Ampel wie derzeit gilt nun auch in Gaststätten, in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben, dass nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zutritt haben. Bereits seit vergangene Woche gilt dies für Theater, Kinos, Museen, Schwimmbäder und andere Freizeiteinrichtungen. Ausnahmen sind Kinder unter 12 Jahren, für 12- bis 17-Jährige gilt für sportliche und musikalische „Eigenaktivitäten“ eine Übergangsfrist bis Jahresende.

++ Obduktion: Impfung nicht alleinige Todesursache bei 12-Jährigem

(18.40 Uhr) Die Impfung gegen das Corona-Virus ist nach dem abschließenden Obduktionsbericht nicht die alleinige Ursache für den Tod eines 12-jährigen Jungen im Kreis Cuxhaven. Laut einer Stellungnahme des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) habe bei dem Kind „eine besonders schwere, impfunabhängige Vorerkrankung des Herzens“ vorgelegen, teilte der Landkreis Cuxhaven am Montag mit. „Unter Berücksichtigung der umfangreichen medizinischen Befunde ist die Impfung nicht als alleiniger Auslöser des tödlichen Ausgangs zu sehen“, hieß es in der Mitteilung.

Das Kind war zwei Tage nach der Zweitimpfung gestorben. „Auch wenn die endgültige Bewertung des Obduktionsergebnis des Kindes nun vorliegt, bleibt für die Familie und Angehörigen der tragische Verlust Ihres Kindes, der unendlich schmerzhaft ist und uns alle tief berührt. Ihnen gehört unser vollstes Mitgefühl“, betonte Landrat Kai-Uwe Bielefeld (parteilos).

Gemeldete Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung bei Kindern und Jugendlichen sind extrem selten. Das PEI führt bis 30. September fünf solcher Verdachtsfälle bei Menschen zwischen 12 und 17 Jahren auf, die sich auf eine Impfung mit dem Biontech-Mittel beziehen. Bei mindestens drei der Jugendlichen bestanden laut PEI schwere Vorerkrankungen. Bislang sind laut Robert Koch-Institut zwei Millionen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland vollständig geimpft, das entspricht 43,9 Prozent.

++ Die Corona-Station im Klinikum Tuttlingen ist fast voll belegt

(18.02 Uhr) Vier Covid-Patienten liegen auf der Intensivstation (Stand Montagabend), insgesamt sind derzeit 19 Patienten mit einer Corona-Infektion im Klinikum in Tuttlingen. Und die Inzidenz im Kreis Tuttlingen liegt bei mehr als 400. Noch reichen die derzeit zehn Betten auf Intensiv aus – doch das Klinikum rechnet jeden Tag damit, dass es weitere Intensivbetten braucht.

Mehr dazu erfahren Sie hier.

++ Alarmstufe in Baden-Württemberg wohl ab Mittwoch

(17.41 Uhr) Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation im Südwesten wird das Land voraussichtlich an diesem Mittwoch in die Alarmstufe übergehen. Das gab das Sozialministerium am Montag bekannt.

Diese aktuelle Meldung versorgen wir ständig mit neuen Infos zum Thema

++ 2G-Plus für Besucher, OPs abgesagt und Kapzitäten ausgeweitet - Klinikum Friedrichshafen bereitet sich auf mehr COVID-19-Patienten vor

(17.36 Uhr) Weil die Zahl der Corona-Patienten weiter steigt, bereitet das Klinikum Friedrichshafen eine Ausweitung seiner Kapazitäten vor. Am Montag wurden auf drei Stationen insgesamt 34 Covid-19-positive Patienten versorgt, davon fünf intensivmedizinisch. Daneben nimmt das Klinikum nur noch Notfälle auf.

Wie Susann Ganzert, Pressesprecherin des Medizin Campus Bodensee (MCB), berichtet, werden immer mehr Patienten aus Pflegeheimen eingeliefert.

Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

++ Im Lindauer Testzentrum gibt es wieder kostenlose Schnelltests

(16.46 Uhr) Im Lindauer Testzentrum an der Bösenreutiner Steig gibt es ab sofort wieder kostenlose Schnelltests für alle. Mitbringen müssen Testwillige nur einen Ausweis. Allerdings mit Einschränkungen bei den PCR-Tests.

Mehr dazu erfahren Sie hier.

++ Wie die Frage nach der Impfung die Gesellschaft spaltet

(17.12 Uhr) Ein Krebspatient ärgert sich über Umgeimpfte, die die Intensivstationen überfüllen und seine wichtige OP verhindern. Ärztevertreter Frank Ulrich Montgomery sprach kürzlich sogar von einer „Tyrannei der Ungeimpften“, die Rede ist auch von „Geiseln der Corona-Schwurbler“, deren Verhalten sei „menschenverachtend“ und „gemeingefährlich“. Der Ton ist härter geworden. Und er klingt unversöhnlich.

Unser Kollege Dirk Grupe hat sich angeschaut, wie die Frage nach der Impfung einen Keil in die Gesellschaft treibt und wie man dem begegnen kann.

Lesen Sie die ganze Geschichte hier.

++ Krankmelden wegen Corona: Wann muss das Attest beim Arbeitgeber sein?

(15.55 Uhr) Spätestens am dritten Tag der Krankheit muss dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden. So ist jedenfalls die landläufige Meinung. Tatsächlich stimmt das aber gar nicht. Wir erklären im Video, was tatsächlich gilt.

Immer wieder ist von dieser Regelung beim Krankheitsfall im Beruf zu hören. Doch das stimmt so nicht. Diese Punkte zur Krankschreibung sollten Arbeitnehmer wissen.

++ Eindringlicher Impfappell der Kreisärzteschaft auf der Ostalb

(15.10 Uhr) In einem eindringlichen Appell ruft die Kreisärzteschaft Aalen/Ellwangen zur konsequenten Corona-Impfung auf. „Die Zeit rinnt uns durch die Finger, die Bedrohungslage nimmt täglich zu und das Gesundheitssystem steht vor einem Kollaps. Aus diesem Grunde rufen wir alle nicht geimpften, berechtigten Person auf: Lassen Sie sich unverzüglich impfen. Nutzen Sie die reichlich vorhandenen Impfangebote über die mobilen Impfteams und bei Ihrem Hausarzt“, heißt es in dem Aufruf.

Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

++ An diesen Stellen gibt’s offene Impfangebote im Bodenseekreis

(14.55 Uhr) Das Land BAden-Württemberg setzt jetzt auf mobile Impfteams um die Impfquote zu steigern, wir haben zusammen getragen, welche Angebote es im Bodenseekreis gibt.

Klinken Sie dafür auf diesen Link.

++ Grüne widersprechen Göring-Eckhart - Noch keine Einigkeit bei Impfpflicht

(14.09 Uhr) Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen nach Angaben der Grünen über eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Bereiche sprechen. „Über eine Impfpflicht in besonderen Einrichtungen wird die Ampel erst noch in einem eigenen Verfahren, unabhängig vom Infektionsschutzgesetz, beraten“, sagte eine Sprecherin der Fraktion am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gesagt: „Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen“, sagte Göring-Eckardt am Montag in Berlin. Auf Nachfrage hatte sie bestätigt, dass die Mitglieder der angestrebten Ampel-Koalition sich in dieser Frage einig seien. Nach späteren Angaben der Grünen-Fraktion ist dies aber nicht der Fall. Eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Bereiche wäre nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens, erklärte Göring-Eckardt.

In einer ersten Version hatten wir berichtet, die Ampel sei sich einig über eine Impfpflicht, nach der Klarstellung haben wir das nun im Blogeintrag geändert.

++ Strenge Corona-Regeln lassen im Landkreis Tuttlingen Nachfrage nach PCR-Tests steigen

(13.25 Uhr) Ins Ausland reisen, Essen gehen, ins Schwimmbad oder auch mal nur in die Bücherei – wer nicht geimpft ist, benötigt für viele Aktivitäten inzwischen einen negativen PCR-Test. Anders als Antigentests sind die nicht überall zur kriegen. Und sie sind kostspielig. Dennoch ist die Nachfrage momentan hoch. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Hier bekommen Sie noch eine Impfung gegen Corona im Kreis Sigmaringen

(12.38 Uhr) Die Mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik (OSK) Ravensburg und des DRK Biberach kommen in den Kreis Sigmaringen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen bieten wir Ihnen einen Überblick über die nächsten Termine. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Chef des Bayerischen Landkreistages bittet Bürger um freiwilligen Kontaktverzicht

(12:20 Uhr) Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter (CSU), bittet die Bürger in Bayern angesichts der dramatischen Corona-Lage, Kontakte möglichst zu vermeiden. Der Appell richtet sich auch an Veranstalter: „Jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält“, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag mit Blick auf die Weihnachtsmärkte als Mindestanforderung eine Maskenpflicht genannt sowie räumlich getrennte „Gastro-Inseln“, in denen die 2G-Regel (geimpft oder genesen) gelten müsse, „damit dann der Zugang insbesondere zu den großen Glühwein-Bereichen sauber strukturiert werden kann“. Söder betonte, dass das Land keine Veranstaltungen absagen könne, es aber eine einheitliche Regelung in Deutschland brauche.

Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg zu Wochenbeginn auf 525,7. Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche bei 303 - ein Höchstwert seit Pandemie-Beginn.

++ DFB-Interimpräsident Koch befürwortet Impfung aller Nationalspieler

(11.59 Uhr) DFB-Interimspräsident Rainer Koch hat sich für eine Impfung der deutschen Fußball-Nationalspieler ausgesprochen. „Wir sind alle der gleichen Auffassung, dass wir darauf hinwirken, dass Überzeugungsarbeit geleistet wird, sich impfen zu lassen“, sagte Koch den „Nürnberger Nachrichten“.

Für die Kommunikation mit dem Team seien jedoch der Bundestrainer und Sportdirektor zuständig: „Ich bin nicht in der Rolle, um von Tisch zu Tisch zu gehen, obwohl ich zur Delegation der Nationalmannschaft gehöre“, betonte Koch.

Als langjährigem Richter seien ihm die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte einzelner Menschen bekannt. Allerdings müsse man sich fragen, inwieweit „andere Menschen negative Auswirkungen für sich mit in Kauf nehmen müssen.“ Für ihn sei wichtig, „dass wir sehr sorgfältige Konzepte entwickeln, um bestmöglich Vorsorge zu treffen.“

Ist für eine Impfung aller Nationalspieler: DFB-Interimspräsident Rainer Koch. (Foto: Sven Hoppe / DPA)

Über die Impfthematik war nach den öffentlich geäußerten Impfbedenken von Joshua Kimmich und dem positiven Corona-Test von Niklas Süle im deutschen Fußball emotional debattiert worden. Zudem rücken die wieder steigenden Inzidenzzahlen die Impffrage noch mehr in den Vordergrund.

++ Wasseralfingen sagt Weihnachtsmarkt ab

(11.49 Uhr) Das Planungsteam des Wasseralfinger Weihnachtsmarktes hat sich „schweren Herzens“, wie es heißt, dazu entschlossen, den am zweiten Adventswochenende auf dem Stefansplatz geplanten Weihnachtsmarkt abzusagen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Leutkircher Wirtschaftsbund plant einen kleinen Weihnachtsmarkt mit 2G-Regel

(11.28 Uhr) Weihnachtsmarkt mit 2G-Regel: Der Leutkircher Wirtschaftsbund hält nach aktuellem Stand an seinem Budenzauber fest. Wie Geschäftsführer Tobias Pflug auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, soll das Event trotz steigender Corona-Infektionen in „deutlich kleinerem, aber feinerem“ Rahmen über die Bühne gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Daten aus der Luca-App: Bars und Clubs sind Corona-Hotspots

(10.36 Uhr) Knapp drei Viertel aller Warnungen der Gesundheitsämter in Deutschland, die aus dem System der Luca-App generiert wurden, gingen an Besucherinnen und Besucher von Bars und Clubs. Das geht aus einer anonymisierten Auswertung für den Oktober hervor, bei der über 181.000 ausgespielte Warnmeldungen analysiert wurden.

Fast die Hälfte der Warnungen betrafen Clubs (49,1 Prozent), knapp ein Viertel Bars (23,2 Prozent). Erfasst wurden Warnhinweise per App und Anrufe bei Nutzern der App durch das Gesundheitsamt.

Vergleichsweise wenige Warnmeldungen gingen dagegen an Restaurant-Gäste. Sie erhielten 10,9 Prozent aller Warnmeldungen, zeigen die Zahlen, die vom Betreiber der Luca-App am Montag in Berlin veröffentlicht wurden. Knapp neun Prozent der Warnungen gingen an die Besucherinnen und Besucher von Events und Festivals.

Kaum eine Rolle spielten der Einzelhandel (1,0 Prozent), Kinobetriebe (1,7 Prozent) sowie Theater, Museen und Kultureinrichtungen (zusammen 0,9 Prozent). Auch die Bereiche Sport (0,8 Prozent) und Spas/Schwimmbäder (0,6 Prozent) erwiesen sich nicht als Hotspots.

Die Luca-App will die Zettelwirtschaft ersetzen, die bei einer analogen Erfassung der Kontaktdaten der Besucher entstehen würde. Diese Kontakterfassung ist in den meisten Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. Sie kann auch nicht durch die Corona-Warn-App des Bundes erledigt werden, die gefährliche Risikobegegungen anonymisiert erfasst. Neben Luca bieten auch Apps wie eGuest oder Vida eine Kontakterfassung.

Die Luca-App steht vor allem wegen eines Konzeptes der zentralen Datenspeicherung in der Kritik von Datenschützern. Außerdem ist die Nutzung in den Gesundheitsämtern höchst unterschiedlich, da manche Verantwortliche die Wirksamkeit des Luca-Systems bezweifeln. Vorreiter der Nutzung ist Hamburg. Dort wurden allein im November knapp 69.000 Warnmeldungen durch das Gesundheitsamt ausgelöst.

++ NRW-Ministerpräsident: Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln war richtig

(09.33 Uhr) NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fand den umstrittenen Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln richtig. „In Nordrhein-Westfalen sind überdurchschnittlich viele Menschen geimpft. Mit diesem wichtigen Fortschritt kann man nicht einfach denen, die mit ihrer Impfung sich, ihre Lieben und die Gesellschaft schützen, weiterhin alles verbieten“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Man müsse auch im Blick haben, ob staatliche Verbote auf Akzeptanz in der Bevölkerung stießen. „Deshalb war die Entscheidung in Köln, den Karnevalsauftakt unter 2G Bedingungen stattfinden zu lassen, richtig“, sagte Wüst, der momentan auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Nach dem Karnevalsauftakt am Donnerstag hatten vor allem Bilder und Videos aus Köln von eng gedrängten Menschenmassen zu kritischen Kommentaren geführt. Bei den offiziellen Veranstaltungen galt auch im Freien 2G - alle Besucher mussten also geimpft oder genesen sein.

Mit Blick auf den Straßenkarneval Anfang nächsten Jahres sagte Wüst: „Niemand weiß, wie die Pandemielage im nächsten Frühjahr aussieht. Ich würde mir wünschen, dass der Karneval stattfinden kann. Aber damit das gelingt, müssen wir die Dynamik bei den Infektionszahlen unbedingt stoppen.“

++ Corona-Zahlen in Bayern und Sachsen steigen dramatisch

(08.11 Uhr, aktualisiert 8.59 Uhr) Mehr als ein Drittel der bundesweit registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Bayern gemeldet worden. Genau 8629 Neuinfektionen gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen für den Freistaat an. In ganz Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 23.607 Ansteckungen.

Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 525,7. Bundesweit lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen bei 303 - ein Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 43 Todesfälle verzeichnet - 13 davon in Bayern.

Angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen und der zunehmenden Impfdurchbrüche hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Bayern ab Dienstag auch überall dort eine Maskenpflicht ankündigt, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben - also etwa in Hotels und Restaurants, aber beispielsweise auch in Kinos und Theatern. Die sogenannte 2G-Regel erlaubt damit künftig nicht mehr, in den Bereichen komplett auf Masken zu verzichten, wo Ungeimpfte keinen Zugang haben.

Auch in Sachsen sind die Corona-Zahlen sprunghaft gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) ermittelte am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 754,3. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 670,9 gelegen. Dem RKI wurden binnen 24 Stunden im Freistaat 4502 Neuinfektionen gemeldet.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lag der Wert am Sonntagmorgen bei 1303,1. Er ist damit der Landkreis mit der höchsten bundesweiten Inzidenz. Nur noch Leipzig weist mit 458,6 eine Inzidenz unter 500 auf.

++ Corona-Inzidenz im Kreis Biberach steigt weiter

(07.16 Uhr) Übers Wochenende ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Biberach weiter angestiegen, nachdem sie am Samstag leicht gesunken war. Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Ampel-Fraktionen verschärfen Corona-Pläne: Auch Kontaktbeschränkungen

(06.46 Uhr) Die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP haben sich auf deutliche Verschärfungen bei der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen sollen nun grundsätzlich auch Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können, wie aus der Vereinbarung von Vertretern der drei Fraktionen hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Dabei geht es offensichtlich um Ungeimpfte. Zudem sollen Ungeimpfte ohne negativen Test keine Busse und Bahnen mehr benutzen dürfen - unabhängig von der weiter geltenden Maskenpflicht.

Ohne diese Verschärfung der bisherigen Pläne wären Kontaktbeschränkungen nach dem Auslaufen des Rechtsstatus der Epidemischen Lage nationaler Tragweite zum 25. November nicht mehr möglich. An dem Vorhaben, diesen Sonderstatus zu beenden, halten die drei koalitionsbildenden Parteien aber fest.

Allerdings sollen die Bundesländer auf Beschluss ihres jeweiligen Landtags bestimmte einzelne Maßnahmen beibehalten können, darunter beispielsweise die Beschränkung von Freizeitveranstaltungen. Ausgangsverbote gehören aber nicht dazu.

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist in den Bundestag bereits eingebracht. An diesem Montag steht die zum Gesetzgebungsverfahren gehörende Anhörung von Experten an. Am Donnerstag soll das Parlament abstimmen.

++ Gesundheitsminister der Länder fordern Corona-Bonus für Arzthelfer

(06.41 Uhr) Wegen der hohen Arbeitsbelastung in der Corona-Krise fordern die Gesundheitsminister der Länder vom Bund eine Bonuszahlung für alle Arzthelferinnen und Arzthelfer. „Gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten sind die medizinischen Fachangestellten seit Beginn der Corona Pandemie - und natürlich auch jetzt in der vierten Welle - ein extrem wichtiges Bollwerk vor den Kliniken und tragen erheblich dazu bei, die Überlastung im öffentlichen Gesundheitsdienst aufzufangen“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der derzeit auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist.

Ein Corona-Bonus, analog zu dem der Beschäftigten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, sei dafür ein richtiges Zeichen und eine Wertschätzung ihrer Leistungen, sagte Holetschek. Die Länder seien sich in der Frage einig. „Hier muss jetzt, genau wie in der Pflege, sehr schnell etwas passieren.“

Auf dem Höhepunkt der Impfkampagne habe es in den deutschen Arztpraxen mehr als drei Millionen Impfungen wöchentlich gegeben, sagte Holetschek. „Und wenn ich jetzt den Blick nach vorne richte, dann brauchen wir noch Millionen weiterer Erst- und Zweitimpfungen und noch viel mehr: die Drittimpfungen, die Booster, die uns helfen werden, den Einzelnen noch besser zu schützen und die Pandemie hinter uns zu lassen.“ Die medizinischen Fachangestellten seien weiter stark gefragt. „Das müssen wir endlich anerkennen. Und dabei dürfen wir auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettungsdienste, die in der Pandemie Übermenschliches leisten, nicht vergessen.“

++ Streeck: Werden nicht um Kontaktbeschränkungen herumkommen

(06.28 Uhr) Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage braucht es nach Ansicht des Bonner Virologen Hendrik Streeck auch wieder eine Einschränkung von Kontakten. „Wir werden nicht darum herumkommen, dass wir in gewisser Weise wieder Kontaktbeschränkungen haben werden und dass man Großveranstaltungen in dieser Form vielleicht nicht mehr durchführen kann - oder wenn, dann nur unter strengen Auflagen“, sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Eine Möglichkeit sei die Durchführung von Veranstaltungen mit einem PCR-Test für Ungeimpfte und einen Antigen-Schnelltest für Geimpfte und Genesene.

Bereits im Juni und Juli habe die Mehrheit der Experten gesagt, dass im Herbst hohe Fallzahlen zu erwarten seien. „Das war also mit Ansage.“ Viele hätten auch Vorschläge gemacht wie man sich darauf vorbereiten könne und welche Maßnahmen man in bestimmten Bereichen bräuchte. „Nur hat man das leider nicht umgesetzt.“

Streeck machte zudem deutlich, dass sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus infizieren und es übertragen können. „Es ist in diesem Herbst und Winter trügerisch zu glauben, dass ein Geimpfter sich nicht infizieren kann und das Virus nicht an seine Großmutter weitergeben kann, die vielleicht noch keine Booster-Impfung bekommen hat.“ Der Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ sei noch nie richtig gewesen, auch wenn es am Anfang vielleicht so ausgesehen habe. „Alle Menschen sind Teil dieser Pandemie.“

++ RKI registriert 23.607 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 303,0

(06.14 Uhr) Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist abermals auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 303,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 289,0 gelegen, vor einer Woche bei 201,1 (Vormonat: 68,7) gelegen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.607 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenem Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 15.513 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 43 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 33 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5.045.076 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.494.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 97.715.

Das waren die wichtigsten Nachrichten vom Wochenende:

++ In Tuttlingen sollen einige Weihnachtsmärkte stattfinden

(21.13 Uhr) Es geht auf die Adventszeit zu und langsam beginnt die Zeit der Weihnachtsmärkte und Adventstreffs. Dass diese nicht ganz normal durchgeführt werden können, ist den Veranstaltern klar. Ganz auf weihnachtliche Stimmung verzichten, müssen die Tuttlinger trotzdem nicht.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Inzidenz im Kreis Ravensburg klettert ungebremst nach oben

(18.30 Uhr) Unaufhörlich klettert die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg nach oben. Erreichte sie am Samstag bereits einen Wert von 469,1 stieg die Inzidenz am Sonntag auf 495,3. Damit ist der Wert innerhalb einer Woche nochmal massiv nach oben geschnellt. Am vergangenen Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 290,7. Am Sonntag vor zwei Wochen waren es noch 238,9. Anhand dieser exponentiellen Entwicklung wird deutlich, wie rasant die Zahlen aktuell steigen und von einem Rekordhoch zum nächsten springen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

++ Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt wieder

(18.05 Uhr) Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten ist nach einem kurzzeitigen Rückgang wieder gestiegen - bleibt aber noch knapp unter dem Grenzwert von 390, der für die sogenannte Alarmstufe relevant ist. Das Landesgesundheitsamt berichtete am Sonntag, dass nun 379 Covid-19-Erkrankte in Baden-Württemberg intensivmedizinisch behandelt würden. Das waren sieben mehr als am Vortag.

Wird die Alarmstufen-Marke von 390 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten automatisch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie in Kraft wie 2G-Regeln (genesen oder geimpft). Im Moment gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Corona-Warnstufe, die schon für viele Ungeimpfte Beschränkungen mit sich bringt.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Sonntag (Stand 16.00 Uhr) bei 4,73 nach 4,81 am Vortag. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen stieg auf 385,9. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 3388 auf 706.987.

Unsere Daten und Zahlen beziehen wir aktuell aus dem Dashboard RKI¹