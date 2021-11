Corona-Lage spitzt sich zu: Klinikum Friedrichshafen weitet Kapazitäten aus

Weil die Zahl der Corona-Patienten weiter steigt, bereitet das Klinikum Friedrichshafen eine Ausweitung seiner Kapazitäten vor. Am Montag wurden auf drei Stationen insgesamt 34 Covid-19-positive Patienten versorgt, davon fünf intensivmedizinisch.

Wie Susann Ganzert, Pressesprecherin des Medizin Campus Bodensee (MCB), berichtet, werden immer mehr Patienten aus Pflegeheimen eingeliefert. Ob geimpft oder ungeimpft, dazu macht Ganzert keine Angaben. Allein am Sonntag und Montag sind im Klinikum Friedrichshafen drei Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Infizierung im Klinikum Friedrichshafen gestorben.

Geplante Operationen werden abgesagt

Um bei einer weiteren Zuspitzung der Lage ausreichend pflegerisches und medizinisches Personal zur Verfügung zu haben, hat das Klinikum Friedrichshafen sein operatives Programm bereits heruntergefahren. Nur noch dringliche Notfälle können versorgt werden. Geplante Operationen in dieser und der kommenden Woche wurden und werden abgesagt.

Für Besucher gilt 2G-Plus

Ab Mittwoch, 17. November, gilt eine verschärfte Besucherregelung in beiden Häusern des MCB, im Klinikum Friedrichshafen wie auch in der Klinik Tettnang. Pro Patient und Tag ist ausschließlich zwischen 14 und 18 Uhr ein Besucher beziehungsweise eine Besucherin gestattet, unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung. Das heißt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen Corona-Testnachweis mitbringen müssen.

Die Ausnahmeregelungen gelten weiterhin - für werdende Väter, für den Besuch sterbender Patienten und die Begleitung hilfsbedürftiger Patienten, aber auch hier findet die 2G-Plus-Regel Anwendung.

Auch Veranstaltungen werden gestrichen

Darüber hinaus sagt der MCB seine im November und Dezember geplanten Veranstaltungen ab. Das betrifft sowohl die beiden Patientenvorträge bei „Medizin am Gleis“ am Mittwoch, 17. November, und Mittwoch, 15. Dezember, als auch den Weihnachtsmarkt vor dem Klinikum Friedrichshafen, der am 26. November seine Tore öffnen sollte.

