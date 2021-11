Computeria startet neu im Sonnentreff der Johanniter in Leutkirch

Unterstützung beim Umgang mit den neuen Medien bieten Sibylle Stricker und Klaus Hoffmann, die sich beide schon viele Jahre für die Computeria in Leutkirch engagieren, wieder ab dem 24. November jeweils mittwochs von 15 bis 16 Uhr (außer in den Schulferien) an.

Über das Smartphone in Kontakt bleiben, sich über Zoom zu treffen oder Informationen aus dem Netz gewinnen: Die neuen Medien bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu bleiben und auf dem aktuellen Stand zu sein. Gerade in den Zeiten der Pandemie wurden ihre Vorteile für die Nutzer spürbar.

Nach einer Corona-bedingten Pause soll das Projekt der Computeria nun wieder neue Fahrt aufnehmen. Auch wenn das Angebot in den Sonnentreff der Johanniter (Gerbergasse 8) umgezogen ist, kann das Team mit der Unterstützung der Jugendlichen rechnen. „Ein Anruf genügt und wir können direkt im Sonnentreff vorbeikommen oder einen Termin absprechen“, so Dietmar Müller vom Jugendhaus, der mit den Jugendlichen die Computeria lange beherbergte und begleitete.

Die Ehrenamtlichen wiederum sind glücklich, „dass wir in den hellen Räumen im Sonnentreff eine neue Heimat für die Computeria gefunden haben“. Besonders freuen würden sich die beiden, wenn sich weitere Ehrenamtliche fänden, die sich in der nachberuflichen Phase an ein, zwei Tagen im Monat für das Projekt engagierten. Interessierte können das Angebot zu den Öffnungszeiten „beschnuppern“ oder sich bei Susanne Burger, Aktion „Herz und Gemüt“, unter der Telefonnummer 07561 / 871 80 melden.