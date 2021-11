Broschüre zeigt die schönsten Krippen am Bodensee

Das Weihnachtsfest naht und in den Stuben und Kirchen leuchten sie bald wieder: die Krippen. Am Bodensee hat das „Krippeleschauen“ Tradition, das Ereignis rund um Maria, Josef und das Jesuskind wird hier in einzigartiger Fülle zelebriert. Die Broschüre „Weihnachtszeit ist Krippenzeit“ zeigt den Weg zu den schönsten Krippen am Bodensee.

Ob aus Nostalgie, Freude an Kunst und Handwerk oder im Rahmen seiner spirituellen Bedeutung: Krippen sind für viele Menschen eine Herzensangelegenheit. Die neue Broschüre lädt Interessierte ein, die kleinen Wunderwelten bei einem Adventsausflug zu entdecken. Die Mauritius-Rotunde von 1300 etwa stellt die Heilige Nacht in einem großen Skulpturenfries dar und ist eine der frühesten Weihnachtsdarstellungen im schwäbischen Raum.

Während des Barocks zeigten die Krippenschöpfer immer mehr Lust an der Fülle. Zeugnis davon ist etwa die Neapolitanische Weihnachtskrippe in der Basilika Birnau. Vor lauter Figuren und Tieren weiß man fast gar nicht, was zuerst bestaunt werden soll – die dazugehörenden Licht- und Bewegungseffekte machen das Erlebnis perfekt. Ebenfalls ein Mikrokosmos für Detailverliebte: die Weihnachtskrippe in Meersburg aus dem 19. Jahrhundert. Sie ist gefüllt mit den Figuren von örtlichen Persönlichkeiten, die dem Jesuskind individuelle Gaben überbringen.

Krippenbau-Künstler aus der Region haben ihre Handschrift in so mancher Kirche hinterlassen. Ein am See bekannter Name ist etwa jener der Krippenbaufamilie Scheller. Seit drei Generationen bauen sie Krippen. So zeigt die szenische Krippe in der Kirche in Aach das biblische Geschehen vor dem Hintergrund der Hegaulandschaft. Aus der Werkstatt der Familie Sohn kommt ein ganz besonders Werk: Die Zizenhauser Weihnachtskrippe im Stil des Biedermeier umfasst 150 Tonfiguren. Ausgestellt ist sie im Kulturzentrum Altes Forsthaus in Stockach. Ein echtes Ereignis sind auch die grobgeschnitzten Holzfiguren von Karl Uelliger im Kloster Fischingen: Mit ganz eigener Ausdruckskraft umfasst die Geburt Jesu hier den ganzen Kosmos – empfehlenswert!

Rund 75 Krippen samt ihren Besichtigungszeiten werden im Wegweiser „Weihnachtszeit ist Krippenzeit“ vorgestellt. Zu finden ist die Broschüre in den Tourist-Informationen der Region oder zum Download unter