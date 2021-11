Biberacherin mit Martinusmedaille geehrt

Bischof Gebhard Fürst hat mit der Martinusmedaille sieben engagierte Frauen und Männer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart geehrt, die sich aus ihrem Glauben heraus für andere Menschen einsetzen. Die Verleihung fand am Sonntag, 14. November, im Anschluss an das Pontifikalhochamt zu St. Martin im Rottenburger Dom statt.

Eine der Geehrten ist Andrea Kern aus Biberach. Sie engagiert sich seit mehr als 40 Jahren in ihrer Kirchengemeinde „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ und darüber hinaus in der Seelsorgeeinheit Biberach Stadt, sagte Bischof Fürst. In vielen Bereichen sei sie federführende Ideengeberin. Kern ist seit 20 Jahren Mitglied im Kirchengemeinderat und habe mit ihrer innovativen und wertschätzenden Art viele wichtige Prozesse mitgestaltet. Als Ansprechpartnerin für die Kindergärten Alfred Hirsch und St. Michael schätzten die Menschen in diesen Einrichtungen ihre Kompetenz und Zugewandtheit.

Insgesamt liege Kern besonders die Familienarbeit am Herzen: Sie leitet den Familienausschuss ihrer Kirchengemeinde und engagiert sich seit Jahren bei der Erstkommunionvorbereitung, in der Seniorenarbeit sowie in der Gestaltung von Familiengottesdiensten. Ein besonderes Anliegen sei Kern, die auch als Lektorin und Kommunionhelferin wirkt, zudem die Unterstützung bedürftiger Familien.

Die Martinusmedaille wurde erstmals 1976 von Bischof Georg Moser verliehen. Die Verleihung erfolgt jährlich in der Zeit um das Martinsfest am 11. November.