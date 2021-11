Betrunkenes Duo legt sich mit Polizisten an

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen ein 46-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau rechnen, die sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr mit der Polizei angelegt haben. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wurden zu einer Hausstreitigkeit im Bäumlinger Weg gerufen und verwiesen das alkoholisierte Duo, zur Schlichtung der Auseinandersetzung, aus der Wohnung eines 44-Jährigen. Der Ältere kam dieser Aufforderung laut Polizeibericht nicht nach und sperrte sich mit aller Kraft gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auch die Frau zeigte sich unbeeindruckt vom Verweis und griff einen Polizeibeamten körperlich an. Beide mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und die restliche Nacht, zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen, in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.