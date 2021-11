Beliebter Kurs für Beginner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab dem 19. November bietet der Rock‘n Roll Club Oberschwaben e.V. den beliebten Kurs für Beginner an. In der Talschulsporthalle, Abt-Hyller-Str. 31 in Weingarten beginnt der Kurs am 19.11. um 19.50 Uhr mit einem Check in. Die weiteren Termine sind am 26.11./ 03.12./ 12.12./ 17.12. jeweils von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Um das Erlernte zu vertiefen, kann bis um 22.00 Uhr getanzt werden. Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse und richtet sich an Paare, die mit guter Laune viel Freude am Tanzen haben. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro inklusive Gema. Eine Anmeldung ist nur paarweise möglich, wobei alle Teilnehmer geimpft/genesen oder getestet sein müssen. Die Teilnehmeranzahl für den Kurs erfordert mindestens fünf Paare. Wichtig: Sport- oder Turnschuhe (bitte keine Straßenschuhe / Schuhe mit hohen Absätzen) wie auch Handtuch und Getränk mitbringen. Umkleidemöglichkeit ist vorhanden, damit in bequemer sportlicher Kleidung getanzt werden kann. Sollten Sie mit dem Auto kommen, so kann auf dem Festplatz Weingarten oder kostenpflichtig in der Tiefgarage beim KuKo (Kultur- und Kongresszentrum) geparkt werden. Also, fix das Kursangebot nutzen und bei Karin Werz per Tel. 01718633932 oder mittels E-Mail: Sportwart@rrco.de anmelden.

Weitere Informationen auch auf der Homepage www.rrco.de.