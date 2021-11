Baienfurts Ringer machen weiteren Schritt zum Titel

Im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga haben die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt einen wichtigen Schritt getan. Die Oberschwaben besiegten am Samstag im Spitzenduell den ASV Ladenburg auf dessen Matte mit 22:16.

Mit dem Erfolg beim Tabellenzweiten erhöhte die KG bei fünf noch ausstehenden Partien bis zum Saisonende ihren Vorsprung (24:2 Punkte) auf die nach Minuspunkten noch hartnäckigsten Verfolger Ladenburg (18:8) und die RG Hausen-Zell (16:8) auf sechs Zähler. Ein Selbstläufer war die Begegnung am Samstag allerdings nicht. Im Vorfeld hatte Baienfurts Trainer Dariusz Jelen zu bedenken gegeben, dass die zur Rückrunde erstarkten Gastgeber nicht zu unterschätzen seien. Ein Ausrutscher wie in der Vorrunde gegen Schriesheim sollten seine Kämpfer unbedingt vermeiden. An einem solchen waren die Baienfurter dann aber nahe dran. Zwei verletzungsbedingte Aufgaben brachten die Gäste zumindest theoretisch an den Rand einer Niederlage.

Die Anfangsphase lief für die Achringer zunächst im gewohnten Rahmen. Noch vor dem Pausengong schulterte Alexander Tonn seinen Gegner Abdusselam Bagci beim Stand von 19:2. Timofei Xenidis profitierte von seiner Freistil-Erfahrung und kämpfte den starken Greco-Spezialisten Kevin Schwäbe mit 9:3 nieder. Erneut für eine Steigerung im Ergebnis sorgte Magomed Makaev, dieses Mal mit einem technischen 20:2-Erfolg über Asis Isaev. Ein schneller Schultersieg David Stumpes gegen Maxim Riefling schraubte das Zwischenergebnis für die KG auf 14:0, bevor der zuerst respektabel mitringende Lukas Buck von Alexander Riefling geschultert wurde.

Der Pausenstand von 14:4 lag aus Sicht der Oberschwaben im kalkulierten Bereich, doch in der zweiten Hälfte musste die KG einige Nackenschläge verkraften. Christoph Dornfeld agierte gegen Pouria Taherkani zuerst auf Augenhöhe, eine Bodenlage in der letzten Kampfminute führte aber zum schnellen Aus. Praktisch in einem Zug konnte der Ladenburger eine Reihe von Durchdrehern ansetzen, die zum 18:2-Sieg führten. In einem offenen Duell kämpfte Adrian Wolny gegen Hossein Alizadeh um jeden Fußbreit Matte, bevor ihn beim Stand von 2:5 eine Platzwunde am Kopf zur Aufgabe zwang.

Jetzt waren die Gastgeber bis auf 12:14 herangerückt – erste Sorgenfalten zeigten sich auf der Stirn von KG-Trainer Dariusz Jelen. Und es kam noch schlimmer: Auch der gegen Stiven Schäfer in Führung liegende Alexander Schaich musste aufgeben, nachdem er bei Ausführung einer Wurftechnik unglücklich auf dem Schultergelenk gelandet war. So lagen die Gäste mit 14:16 hinten, doch die kampflosen Punkte für Valeriu Toderean rückten das Bild wieder gerade. David Wolf blieb es nun überlassen, den Erfolg in trockene Tücher zu bringen, was er verlässlich durch ein souveränes technisches 15:0 über Daud Elembaev erfüllte. „Wir haben Glück gehabt trotz der widrigen Umstände, aber Sieg ist Sieg“, resümierte Jelen erleichtert.