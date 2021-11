B1-Junioren machen Aufstieg in Leistungsstaffel perfekt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die B1-Junioren der JSG Bad Waldee/Reute haben es geschafft und sind durch einen 3:1-Sieg am letzten Spieltag beim direkten Konkurrenten FC Wangen II in die Leistungsstaffel aufgestiegen.

Zu einem wahren Endspiel kam es am Sonntag für unsere B1-Junioren beim FC Wangen II. Die Marschrichtung war klar. Es müssen drei Punkte her, um Herbstmeister zu werden und damit den Aufstieg in die Leistungsstaffel perfekt zu machen. Denn neben der JSG Bad Waldee/Reute hatte auch der FC Wangen II sowie die SGM Waldburg/Ankenreute/Grünkraut die Möglichkeit auf den ersten Platz und Aufstiegsplatz. Und das gelang unseren Jungs eindrucksvoll. Mit 1:3 wurde die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Wangen gewonnen. Lagen die Gäste noch in der 12. Minute mit 1:0 im Rückstand, folgte vier Minuten später der Ausgleich zum 1:1. Nach der Halbzeit schraubte das Team um die beiden Trainer Felix Ackermann und Lars Stöckler den Zwischenstand in der 44. Minute auf 1:2 hoch und in der 76. Minute folgte die Vorentscheidung zum 1:3-Endstand.

Der Glückwunsch geht an das gesamte Team inklusive Trainer und Betreuer.