Autofahrer fährt ohne Führerschein einen Passanten an

Ziemlich viel Glück hatte ein vollständig dunkel gekleideter Fußgänger in Ravensburg am Samstagabend. Er lief um kurz vor 20 Uhr über die Eywiesenstraße in Richtung Eissporthalle. Ein 24-jähriger Autofahrer übersah den 17-jährigen Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Auto. Dadurch erlitt dieser leichte Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, besitzt der Autofahrer keinen gültigen Führerschein.