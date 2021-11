Auto überschlägt sich zwischen Bergatreute und Baienfurt

Eine Autofahrerin hat sich am Sonntag mit ihrem Fahrzeug in einem Bachbett überschlagen, nachdem sie von der Landesstraße zwischen Bergatreute und Baienfurt abgekommen war.

Die 19 Jahre alte Fahranfängerin geriet laut Polizeibericht mit ihrem Fiat kurz vor dem Waldbad ins Schleudern. Dabei kam sie von der Straße ab und fuhr unkontrolliert über eine angrenzende Wiese, bevor ihr Wagen letztlich an einem Bachlauf seitlich kippte sich überschlug. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen und die Fahrerin konnte sich mit leichten Verletzungen aus dem Fiat befreien.

Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.