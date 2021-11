Auto überschlägt sich nach Aquaplaning

Glück im Unglück hatte eine 26 Jahre alte Autofahrerin bei Fronreute. Sie war am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Bundesstraße B32 in Richtung Staig unterwegs als sie mutmaßlich wegen Aquaplaning die Kontrolle über ihren Ford Ka verlor. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte einen Hang hinunter und überschlug sich dabei. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, zudem lösten die Frontairbags aus. Beim Ford ist, laut Polizeibericht, von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen.