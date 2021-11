Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Offensichtlich auf die im Kofferraum befindliche Musikanlage abgesehen hatte es ein Unbekannter, der am Freitag zwischen 13.15 und 13.45 Uhr die Heckscheibe eines Autos zerstörte, das im Wolfsbühlweg in Ratzenried abgestellt war, um so an mögliches Diebesgut zu gelangen. Die Musikanlage war jedoch fest mit dem Fahrzeug verschraubt, so dass diese nicht mitgenommen werden konnte und der Unbekannte ohne Diebesgut blieb. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07552 / 9840 bei der Polizei in Wangen zu melden.