Ausstellung in der Kleinen Galerie in Bad Waldsee bis 2. Januar

„beyond the landscape -Fotografie und Malerei“ lautet der Titel der neuen Ausstellung im Kunstraum „Kleine Galerie“ im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee, die am Sonntag, 21. November um 11 Uhr eröffnet wird.

Fryderyk Heinzel, geboren 1967 in Polen, ist bildender Künstler und Fotograf. Seine neue Arbeit umfasst Ölgemälde auf Holz und Fotografien. Was als scheinbar traditionelles Landschaftsbild eines Sees oder Waldes beginnt, wird zur Erforschung von Materialität und planarem Raum. Heinzel untersucht die Schnittstelle von Landschaft, Geometrie und Farbe. Er lebt in Überlingen.

Die Vernissage wird unter der 3G-Regeln stattfinden. Danach ist die Ausstellung in der Kleinen Galerie bis 2. Januar zu sehen.