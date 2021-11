Ariane Bergerhoff bleibt Vorsitzende der Ellwanger SPD

Der SPD-Ortsverein Ellwangen hat bei seiner jüngsten Hauptversammlung den Vorstand gewählt. Dabei wurde Ariane Bergerhoff im Amt bestätigt. Als Gast konnten die Ellwanger SPD-Genossen den neu gewählten Bundestagsabgeordneten aus dem Nachbarwahlkreis Schwäbisch Hall – Hohenlohe, Kevin Leiser, bei der Versammlung begrüßen.

Leiser berichtete in Ellwangen von seinen ersten Erfahrungen im Berliner Parlament. Er hob hervor, dass jetzt sehr viele junge Abgeordnete in der SPD-Bundestagsfraktion vertreten seien. Dies sei ein Beleg für die Zukunftsfähigkeit der Partei, befand Leiser.

Die anschließende Aussprache über den Ausgang der Bundestagswahl und die Verhandlungen in Berlin war dann sehr lebhaft. Aus der Kanzlerschaft von Olaf Scholz ergeben sich neue Chancen für das Land, war man sich einig. Gleichzeitig erwachse daraus auch eine große Verantwortung für die Sozialdemokratie. Die kommende Regierung sei die letzte Bundesregierung, deren Handeln noch etwas gegen den schnell fortschreitenden Klimawandel tun könne, so die Meinung der Ellwanger Genossen. Dass diese Anstrengungen sozial gerecht verteilt werden, sei „die große Mammutaufgabe“.

Im Anschluss an die Aussprache folgte der Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden der Ellwanger SPD; Ariane Bergerhoff. Sie betonte, dass sich der Ortsverein in der Pandemie nicht zurückgezogen habe. In diesem Zuge erinnerte Bergerhoff insbesondere an den Einsatz der SPD im Bezug auf eine Aussetzung der Kindergartengebühren während des Lockdowns oder auch an das Nein zu einer Haushaltssperre 2020. Schwerpunkte der kommenden Arbeit sah Bergerhoff im Bereich des bezahlbaren Wohnens für alle. So kündigte sie an, die SPD Ellwangen werde den Konversionsprozess konstruktiv begleiten und eigene Ideen einbringen, wie ein modernes neues Stadtviertel aussehen könne. Unter anderem schwebe der SPD Ellwangen ein Energieplus-Quartier vor, wie es vielerorts bereits Normalität sei. „Auch in Ellwangen sind solche Dinge möglich, man muss sie nur wollen“, sagte die Vorsitzende, die bei den anschließenden Wahlen im Amt bestätigt wurde. Zu Stellvertretern Bergerhoffs wurden Fritz Taschinski und Christoph Marstaller gewählt. Schatzmeister bleibt Josef Egetenmeyr. Lisa Steinau wurde zur Schriftführerin gewählt.

Dem zukünftigen Vorstand gehören als Beisitzerinnen und Beisitzer zukünftig außerdem Eleonora Grasmück, Herbert Hieber, Maximilian Kelm, Waltraud Pfleiderer-Mazouri, Hans Rieger, Hermann Schwab, Gabriel Stengel und Werner Trost an. Nils Einfeld als Mitglied im Kreisvorstand und Gabriel Schuh als Sprecher der Jusos in Ellwangen sind kooptierte Mitglieder im Vorstand der SPD Ellwangen. Die Schriftstellerin Beate Rothmaier wird als Redakteurin der „Roten Lilie" ebenfalls Mitglied im Vorstand sein.

Beim abschließenden Ausblick wurde eine Veranstaltung zur Stadtentwicklung Ellwangens angekündigt. Hierzu wird die SPD Ellwangen die Ludwigsburger Baubürgermeisterin Andrea Schwarz einladen, die in Neckarsulm den Solarenergie-Stadtteil Amorbach entwickelt hat.