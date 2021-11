Ärmere Menschen haben bei dieser Aktion einen Wunsch frei

Menschen aus ärmeren Verhältnissen konnten sich in diesem Jahr in Ehingen wieder etwas wünschen. Ihre Wünsche hängen nun an Wunschbäumen in der Stadt und können von Mitbürgern und Mitbürgerinnen bis Weihnachten erfüllt werden. Auffällig in diesem Jahr ist, dass sich viele Menschen das Notwendigste wünschen, zum Beispiel Lebensmittel.

Ungefähr 200 Wünsche, die jeweils einen Maximalbetrag von 30 Euro nicht übersteigen sollen, sind in diesem Jahr zusammengekommen. Die Menschen wünschen sich Staubsauger, eine Handtasche, einen Wäscheständer oder Winterstiefel. Ein Kind wünscht sich ein T-Shirt, das Superman zeigt. Manche haben sich in diesem Jahr aber auch einfach Einkaufsgutscheine für Lebensmitteldiscounter gewünscht oder Tankgutscheine.

Keine illusorischen Wünsche

Die Aktion Wunschbaum findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Kooperationspartner und Unterstützer der Aktion sind der Ökumenische Ausschuss in Ehingen, das Bierkulturhotel Schwanen, die Lokale Agenda, der Tafelladen Ehingen, die Caritas Ulm-Alb-Donau und die Bruderhaus-Diakonie. In Corona-Zeiten und in Zeiten, da die Preise steigen, haben die Wünsche nach dem Notwendigsten stark zugenommen.

„Vor zwei Jahren gab es den Wunsch nach Lebensmittel-Gutscheinen noch überhaupt nicht“, sagt Dorothea Brinkschmidt-Haase vom Ökumenischen Ausschuss. „In diesem Jahr sind auch überhaupt keine illusorischen Wünsche dabei, die die Preisgrenze überschreiten würden.“

Die Wunschbäume stehen unter anderem in der Oberschaffnei und die Kirchen werden verschiedene Standorte anbieten. Durch die Aktion kann jeder, der möchte, sozial schwächeren Menschen eine Freude bereiten und ihnen zugleich helfen. Wer einen Wunsch vom Baum abnimmt und erfüllt, kann das Geschenk bis zum 13. Dezember in der Oberschaffnei, bei den Pfarrämten, beim Quartiersprojekt Wenzelstein oder im Bierkulturhotel Schwanen abgeben.