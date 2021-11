50 Jahre St. Martin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

2021 sollte das Jubiläumsjahr mit dem Martinsfest starten, aber es gibt Corona. Alle Großveranstaltungen dieses Festjahres sind verschoben, lassen Sie uns später „55“ Jahre des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin feiern.

Am 11.11.1971 wurde erstmals St. Martin an der neu gegründeten Bodensee-Schule St. Martin gefeiert. Im Bildungszentrum St. Martin wird die verbundene Herausforderung Kinder und Jugendliche zu mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung, zu demokratischen Bürgern*Innen zu erziehen umgesetzt. Im Vordergrund steht hier im Bildungszentrum BSS St. Martin die Bereitschaft, sich für das einzusetzen, was für jeden wichtig ist. Wir glauben, dass hier sichtbar wird, dass St. Martin Teil der sogenannten 'Kleinen Leute' ist, denen im Leben selten etwas geschenkt wird. Das meiste müssen wir uns erarbeiten, manchmal sogar erkämpfen. Kinder und Jugendliche erleben schulisches Engagement geprägt von Solidarität und Begleitung zur individuellen Höchstleistung. Wir sind überzeugt, dass unser Lebensraum Schule die Kinder und Jugendlichen optimal unterstützt und fordert. Die schulische Entwicklung geht lebendig weiter: Der Ausbau des Beruflichen Gymnasiums ist fast vollendet und im Prozess der Individualisierung des Unterrichts gibt es ebenfalls neue Bausteine, ebenso hat die Digitalisierung in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere weiteren Zielsetzungen Realität werden, dass wir immer dran bleiben, in einer lebendigen Gemeinschaft zu leben, die für die Sorgen und Nöte anderer offene Ohren hat, dass wir aber auch die schönen Erlebnisse miteinander teilen, wie St. Martin einst.

Ein rundum stimmiges pädagogisches Konzept von Klasse 1 bis 13. „Wir ergänzen das Angebot freier Schulwahl und fördern durch besondere Inhalte und Formen der Erziehung und des Unterrichts“ – so beschreibt es das Gesetz für die Schulen in freier Trägerschaft Baden-Württemberg. Die Bodensee-Schule ist „Mehr“, wir sind Umwandlungsschule, sind eingegliedert in staatlichen Richtlinien und das städtische Schulwesen. Die Rechtsaufsicht hat das Regierungspräsidium Tübingen. Zusammen mit unserer örtlichen Stiftung unter der Leitung von Herrn Bernd Fessler und seinem Team, der Stadt Friedrichshafen, sind wir in guter Kooperation mit den Häfler Schulen und den schulischen Behörden fühlen wir uns begleitet und umsorgt.