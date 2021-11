20-Jähriger flüchtet filmreif vor der Polizei

Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Straftatbestände hat der Polizeiposten Meßkirch gegen einen 20-Jährigen eingeleitet. Der junge Mann war einem Zeugen am Freitag kurz nach 13 Uhr in Göggingen in einem silbernen Ford Focus aufgefallen, wie er sich im Bereich der Grundschule verdächtig verhielt. Als das Fahrzeug von einer daraufhin verständigten Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später in Meßkirch kontrolliert werden sollte, beschleunigte der 20-Jährige, der dabei von den Beamten als Fahrer erkannt wurde, den Wagen und fuhr in hoher Geschwindigkeit an dem Streifenwagen vorbei und in Richtung Menningen davon. Im weiteren Verlauf flüchtete der Fahrer über Ringgenbach und Dietershofen zunächst nach Rengetsweiler, wo der Fahrer den Wagen wendete und zurück nach Dietershofen fuhr. Dort gelang es dem 20-Jährigen trotz des zwischenzeitlichen Einsatzes mehrerer Streifenfahrzeuge und eines Polizeihubschraubers, mit dem Wagen in ein Waldgebiet zu gelangen und zunächst zu entkommen. Mit im Fahrzeug dürfte sich die minderjährige Freundin des Tatverdächtigen als Beifahrerin befunden haben.

Wie die Ermittlungen bislang ergaben, ist der 20-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, außerdem war das an dem Auto angebrachte Kennzeichen offenbar Ende Oktober von einem anderen Fahrzeug gestohlen worden und bereits zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Da angenommen werden muss, dass der Tatverdächtige im Verlauf seiner Flucht andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben könnte, bittet die Polizei diese sowie Zeugen, welche den silbernen Ford Focus am Freitagnachmittag zwischen 13 und 15 Uhr in den genannten Bereichen gesehen haben, sich beim Polizeiposten Meßkirch unter Telefon 07575/2838 zu melden.