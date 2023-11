Siegmar Hoffmann spendet 125 Mal Blut für andere Menschen

„In Hausen ob Verena finden dank unserer überaus rührigen DRK Bereitschaft Hausen ob Verena jährlich sechs Blutspendeaktionen statt“, so Bürgermeister Jochen Arno, der zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung die Ehrung der Blutspender wahr nahm. Die Blutspender spenden regelmäßig Blut und geben seit vielen Jahren immer was von ihrem kostbaren Lebenssaft ab. Die Blutspenderehrung der Gemeinde soll deshalb mit dazu beitragen, dies in besonderer Form zu würdigen. Im Jahre 1868 ist an diesem Tag der Bakteriologe Karl Landensteiner geboren. Er hatte 1901 das System der verschiedenen Blutgruppen entdeckt. Zuvor waren Bluttransfusionen eher Glückssache. Heutzutage kann eine Blutspende bis zu drei Menschen das Leben retten, mit Hilfe der verschiedenen Blutgruppen. Ohne Blut können Menschen nicht leben und nach einem schweren Unfall, bei langwierigen Operationen oder bei einer Behandlung einer schweren Erkrankung werden zum Teil viele Blutkonserven gebraucht. Geehrt wurden Lea Klaiber für 10 geleistete Blutspenden, Harald Klaiber und Jochen Klaiber für 25 Blutspenden, Friedhelm Eppler und Bernd Maurer für 100 Blutspenden und Siegmar Hoffmann für 125 Blutspenden.

